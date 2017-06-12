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Три сестры Три сестры
Киноафиша Фильмы Три сестры

Три сестры, 2017

2017 / Россия
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Экранизация классической пьесы Чехова в современных реалиях
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Режиссёр фильма «Интимный дневник Анны Карениной» Юрий Грымов выпускает свою новую картину «Три сестры». В картине приняли участие такие известные актёры, как Александр Балуев («Турецкий гамбит», «Благословите женщину»), Максим Суханов («Страна глухих», «Богиня: Как я полюбила»), Анна Каменкова («Ты есть...», «Молодая жена»), Ирина Мазуркевич («Трое в лодке, не считая собаки») и другие.

В основе фильма «Три сестры» лежит одноимённая пьеса Антона Павловича Чехова. Главным героиням в произведении писателя – 20-25 лет. Однако у режиссёра им всем стало на шестьдесят лет больше, а все реплики и диалоги героев остались неизменны.. Действие же происходит в российской глубинке наших дней. И то, что звучало нормально у чеховских героев, приобретает совершенно иное значение в устах пожилых героев современности. 

- Фильм снят по мотивам пьесы А. П. Чехова «Три сестры»

- «Три сестры» – второй фильм Ю. Грымова из проекта «Новая классика». Первый фильм – «Интимный дневник Анны Карениной»

- Юрий Грымов выступил не только в качестве режиссёра, но также стал сценаристом и продюсером

- Фильм «Три сестры» вошёл в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр»

Жизнь трех сестер – Ольги, Ирины и Маши – кажется им самой обыкновенной. Но их жажда любви, нерастраченная страсть, сильные чувства ищут выхода и то и дело вырываются наружу – вопреки обстоятельствам, правилам, приличиям. Хотя они существуют в обыденных обстоятельствах: работают, мечтают, страдают от ощущения времени, которое уходит безвозвратно, все они хотят любви – настоящей, сильной, наполняющей жизнь светом и смыслом.
Маша, средняя сестра, единственная из них, кто вышел замуж. Но брак ее не стал счастливым, и она это понимает особенно остро, когда в доме появляется Вершинин. Ольга и Ирина хотят счастья, но уже перестали верить в то, что оно возможно для них. Мужчины, которые приходят в их старый дом, – грубый циник Соленый и его сослуживец Тузенбах, оба влюблены в Ирину.
В переплетении отношений обитателей дома каждый из них выбирает свой путь. В результате складывается удивительная мозаика, составленная из благородства и пошлости, сострадания и бесчувствия, отчаяния и ревности. В ней находится место даже преступлению. Найдется ли в ней место для главного – любви?

 

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 октября 2017
Премьера в мире 12 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Максим Суханов
Максим Суханов
Анна Каменкова
Анна Каменкова
Ирина Мазуркевич
Ирина Мазуркевич
Игорь Яцко
Игорь Яцко
Все актеры и съемочная группа
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Три сестры
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Ей все время твердят, что она выглядит примерно на сорок, и это, если честно, изысканный комплимент. Потому что сегодня Ирине стукнуло пятьдесят шесть. Однако по сравнению с сестрами она и вправду почти ребенок: Маше пятьдесят девять, а Ольге и вовсе за шестьдесят. Не тот возраст, чтобы ждать каких-либо перемен, ведь так? А перемены, тем не менее, уже на пороге. Первой в размеренную жизнь сестер врывается гривастая кобылица в перламутровых штанах (звать Наташей), которая с плотоядной…
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