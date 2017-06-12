Три сестры, 2017

Режиссёр фильма «Интимный дневник Анны Карениной» Юрий Грымов выпускает свою новую картину «Три сестры». В картине приняли участие такие известные актёры, как Александр Балуев («Турецкий гамбит», «Благословите женщину»), Максим Суханов («Страна глухих», «Богиня: Как я полюбила»), Анна Каменкова («Ты есть...», «Молодая жена»), Ирина Мазуркевич («Трое в лодке, не считая собаки») и другие.

В основе фильма «Три сестры» лежит одноимённая пьеса Антона Павловича Чехова. Главным героиням в произведении писателя – 20-25 лет. Однако у режиссёра им всем стало на шестьдесят лет больше, а все реплики и диалоги героев остались неизменны.. Действие же происходит в российской глубинке наших дней. И то, что звучало нормально у чеховских героев, приобретает совершенно иное значение в устах пожилых героев современности.