Три сестры, 2017

Режиссёр фильма «Интимный дневник Анны Карениной» Юрий Грымов выпускает свою новую картину «Три сестры». В картине приняли участие такие известные актёры, как Александр Балуев («Турецкий гамбит», «Благословите женщину»), Максим Суханов («Страна глухих», «Богиня: Как я полюбила»), Анна Каменкова («Ты есть...», «Молодая жена»), Ирина Мазуркевич («Трое в лодке, не считая собаки») и другие.
В основе фильма «Три сестры» лежит одноимённая пьеса Антона Павловича Чехова. Главным героиням в произведении писателя – 20-25 лет. Однако у режиссёра им всем стало на шестьдесят лет больше, а все реплики и диалоги героев остались неизменны.. Действие же происходит в российской глубинке наших дней. И то, что звучало нормально у чеховских героев, приобретает совершенно иное значение в устах пожилых героев современности.
- Фильм снят по мотивам пьесы А. П. Чехова «Три сестры»
- «Три сестры» – второй фильм Ю. Грымова из проекта «Новая классика». Первый фильм – «Интимный дневник Анны Карениной»
- Юрий Грымов выступил не только в качестве режиссёра, но также стал сценаристом и продюсером
- Фильм «Три сестры» вошёл в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр»
Жизнь трех сестер – Ольги, Ирины и Маши – кажется им самой обыкновенной. Но их жажда любви, нерастраченная страсть, сильные чувства ищут выхода и то и дело вырываются наружу – вопреки обстоятельствам, правилам, приличиям. Хотя они существуют в обыденных обстоятельствах: работают, мечтают, страдают от ощущения времени, которое уходит безвозвратно, все они хотят любви – настоящей, сильной, наполняющей жизнь светом и смыслом.
Маша, средняя сестра, единственная из них, кто вышел замуж. Но брак ее не стал счастливым, и она это понимает особенно остро, когда в доме появляется Вершинин. Ольга и Ирина хотят счастья, но уже перестали верить в то, что оно возможно для них. Мужчины, которые приходят в их старый дом, – грубый циник Соленый и его сослуживец Тузенбах, оба влюблены в Ирину.
В переплетении отношений обитателей дома каждый из них выбирает свой путь. В результате складывается удивительная мозаика, составленная из благородства и пошлости, сострадания и бесчувствия, отчаяния и ревности. В ней находится место даже преступлению. Найдется ли в ней место для главного – любви?