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Постер сериала Пороки и их поклонники
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Киноафиша Сериалы Пороки и их поклонники

Пороки и их поклонники (2006 - 2006)

Poroki i ih poklonniki 18+
Год выпуска 2006
Страна Украина/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Холостяк Владимир Архипов спокойно жил с верным мастифом и не собирался ничего менять в своей жизни. Все произошло помимо его воли. Умерла чудачка-соседка Лизавета и оставила ему в наследство квартиру и свою приемную «девочку-сиротку». Сиротка на поверку оказалась взрослой девицей Машей, потрясшей воображение одинокого Архипова. Но почему соседка не оставила квартиру ей? Не потому ли, что на нее претендовала секта «Путь к радости»? Потом на шею Маше свалился сводный брат из провинции, а затем они оба исчезли. Обеспокоенный их исчезновением и мыслями о странной смерти соседки, Архипов начинает расследование...

В ролях
В ролях
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Владислав Галкин
Владислав Галкин
Галина Польских
Галина Польских
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Евгений Князев
Евгений Князев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Пороки и их поклонники - Сезон 1 Сезон 1
2006, 4 эпизода
 
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