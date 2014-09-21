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Киноафиша Сериалы Я все преодолею

Я все преодолею (2014 - 2014)

Я все преодолею 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал
Люда — настоящая русская женщина, которая тащит непомерную ношу на хрупких плечах. Она борется с пьянством мужа, воспитывает детей, помогает подруге и терпеливо сносит попреки свекрови.

Но судьба словно проверяет героиню на прочность, и очередным ударом оказывается не житейская неурядица, а настоящая трагедия. Муж Люды трагически погибает при пожаре, а дом сгорает дотла. Словно сорвавшись с цепи, близкие люди сбрасывают маски приличия и предают героиню: свекровь не дает крова, а лучшая подруга из ревности прогоняет ее на улицу.

Сумеет ли Люда преодолеть все злоключения и начать жизнь заново?
В ролях
В ролях
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Анна Капалева
Анна Капалева
Любовь Тихомирова
Любовь Тихомирова
Артур Иванов
Артур Иванов
Юлия Кокрятская
Юлия Кокрятская
Алексей Зубков
Алексей Зубков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я все преодолею - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
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