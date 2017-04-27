«Спасти Пушкина»: Рецензия Киноафиши

Поэт в России не продается, пока его не убили

Появившийся в 2006 году фильм «Хоттабыч» оказался неплохой пародией на российскую действительность, когда в стране только-только появились хорошие компьютеры, открылись клубы и доступ в Интернет. Сюжет строился на веселых приключениях древнего джина и Гены Рыжова, приправленных сатирой на постсоветского человека, правоохранительные органы, молодежь и зарубежные страны. Чего стоил один только взлом сервера компании Microsoft, последствия которой второй линией повествования сопровождали историю становления дружбы двух абсолютно непохожих друг на друга людей.

Кадр из фильма «Спасти Пушкина»

Фильм «Спасти Пушкина» Филиппа Коршунова и Павла Мирзоева – второй отечественный опыт по комедийному перенесению вперед в будущее. В этот раз объектом временной телепортации стал не архетипичный персонаж детских сказок, а реально существовавший человек, который, как говорится, «наше все».

Если в «Хоттабыче» объектом сатиры выступали жадные до денег россияне и набиравшие популярность геймеры, то в «Спасти Пушкина» высмеиванию подверглась жажда славы и повсеместная медийность, когда любая новость тут же оказывается на экране для подтверждения ли или развенчания, и каждый второй школьник получает возможность вести собственный видеоблог с помощью подручных средств. Вместе с тем, не обошли сценаристы вниманием и посыл, который уже был опробован на театральной сцене в спектакле "Спасти камер-юнкера Пушкина": любим мы его за его прекрасные стихотворения – или же потому, что его нужно любить, потому что он вроде как наше все?

Кадр из фильма «Спасти Пушкина»

Первый из отечественных исследователей истории, замечательный репортажник, издатель, Член Российской Академии, один из родоначальников русского реалистического направления: всего этого в фильме нет. Зато есть его самые известные стихотворения, которые каждый учит в школе но едва ли сможет вспомнить наизусть дальше первой строфы. Есть идеология, которая воспитывается с младших классов «Пушкина надо любить!», поданная с нескрываемой иронией, хотя и не доведенная до гротеска как в тех же «Бакенбардах» Юрия Мамина. Правда, фраза «Вы посмотрите, какое сходство! Такое бывает раз в 150 лет!», сказанная Виктором (актер Виктор Сухоруков) неотступно преследует весь фильм, стоит взглянуть на Константина Крюкова, исполнявшего роль светоча русской классическое поэзии.

Кадр из фильма «Спасти Пушкина»

Александр Сергеевич Пушкин в исполнении Крюкова – поневольный сердцеед, отправляющийся на роковую дуэль с Дантесом с меланхоличным настроем «А вспомнят ли меня через 100, 200 лет?». Собственно, именно это его интересует больше всего в современности, кажется, даже больше, чем вопросы чести и окружающие его восторженные дамы. У Крюкова получилось создать выпадающий элемент в фильме: при сравнении с остальными персонажами, Александр Сергеевич воспринимается действительно как что-то инородное, пришедшее из другого века. Он куда спокойнее, у него другая система координат, восприятие, образ мышления, куда медленнее, нежели у людей нашего времени. С тоской он отмечает, как измельчала порода, изменились женщины, а повсюду возведенные памятники в его честь него оставляют в душе двоякое впечатление.

Однако, его мотивы, заставляющие хотеть вернуться в прошлое, кажутся довольно слабыми. Создается впечатление, что Пушкин хочет вернуться в прошлое просто потому, что так надо, даже зная, что его застрелят на дуэли. Сама же мысль о смерти нисколько не пугает поэта – чего не скажешь о школьниках вокруг.

Кадр из фильма «Спасти Пушкина»

Внезапное желание спасти Пушкина со стороны Феди (Алексей Лукин) и Егора (Дениса Сухомлинова) продумано куда тщательнее и является результатом развития под воздействием нестандартной ситуации. Молодым актерам, которые успели уже сняться в половине от общего числа картин фильмографии самого Крюкова, удалось не только раскрыть истории своих персонажей, но и провести вразумительную линию развития от саркастического отношения к Пушкину до вполне человеческого восхищения не как поэтом, но как человеком. От «еще стихов штук 200 напишет, а нам учить» они эволюционируют до желания спасти хорошего человека, который неожиданно оказывается вполне «своим человеком», может и в рэп-баттле поучаствовать, помочь отыграться в карты и даже влезть в драку.

Кадр из фильма «Спасти Пушкина»

Если антагонистом персонажа Крюкова выступает вся современная действительность с некоторым участием издателя (Сергея Роста), во время перепалок с которым и появляются такие замечательные фразы как «поэт в России не продается, пока его не убили», «нет породы без дохода» и т.д., то у младшему составу актеров противостоят картежники, которым Федя задолжал, ходячая Википедия (Арсений Гусев), которая мешает вернуть Пушкина в прошлое, директор, желающий выслужиться перед Министерством Образования. У Феди, ко всему прочему, еще и собственная любовная линия с Миланой (Дарья Петриченко), которая, в свою очередь, соперничает за внимание сиятельного поэта с учительницей (Ирина Крутик). А там и у Википедии, и у издателя и у его мачехи Виолетты (Арина Постникова) свои проблемы и своя драма – вот и получается, что Пушкин-то здесь больше как катализатор для развития сюжета, чем полноценный персонаж. С ним получается хорошая сатира на современную действительность, без него – обычная комедия, которой полно на отечественных экранах, правда, в сериальном формате.

Кадр из фильма «Спасти Пушкина»

По сравнению с «Бакенбардами» фильм получился куда добрее; в отличие от «Спасти камер-юнкера Пушкина» - куда более привязанный к настоящему времени. Правда, «Хоттабыч» куда изящнее по посылу и смыслам, в нем больше недосказанности и высококонтекстуальной культуры, да и сам джин испытывает куда больше ожидаемого забавного шока при виде технологий – одна из причин, из-за которых и снимаются подобные произведения про переселение в будущее. В «Спасти Пушкина» меньше уделено внимания отношениям между главными героями – Пушкины, Федей и Егором, - а все столкновения прошлого и настоящего, сопровождающие освоение Александра Сергеевича в современном мире, озвучиваются, лишая зрителя возможности самому дойти до этого. При этом, если в «Хоттабыче» Гена Рыжов и джин выступали в роли равных, друзей, объединенных одиночеством и приключениями, то Пушкин по отношению к Федору и Егору до последнего выступает как наставник, находящийся на определенной дистанции в общении вообще от всех современных людей.

Кадр из фильма «Спасти Пушкина»

Как сатира «Спасти Пушкина» сделана прекрасно, с интересным и злободневным сюжетом, знакомым окружением и неожиданным, остроумным финалом. В фильме куда меньше яда и контекста, нежели в «Хоттабыче» или «Бакенбардах», больше приземленности и простоты по сравнению со спектаклем. Безусловным плюсом картины является ее доброта по отношению ко всем заявленным персонажам, внимательное отношение к характерам и осторожное обращение с самим Александром Сергеевичем. Подобное произведение хорошо бы пускать на уроках литературы, чтобы школьники научились воспринимать классика не через призму застрявших в зубах ненавистных стихотворениях, но как человека, представителя другого времени, пусть несколько идеализированного и уже далекого, но прекрасного.

Потапова Галина

Фильм выходит в прокат с 27 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Спасти Пушкина»