Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Короткие волны»

«Короткие волны»

12 апреля 2019 00:00
«Короткие волны»

Розовые мысли на коротких волнах.

Радиоведущий и игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Довженко составил свой альманах из старых короткометражек, снятых несколькими годами ранее, например, «Шредера», а также включил туда новые, такие, как «Игру в карты» или «Переводчика».

«Шредер», открывающая новелла, якобы основана на реальных событиях уничтожения картины в прямом эфире по результатам голосования зрителей. Новелла «Переводчик» рассказывает о неказистом и самонадеянном художнике непонятной квалификации, рассуждающем о Гранте правительства, который он наверняка получит на следующий год. Потому что будущий год объявлен годом Эйзенштейна, а Эйзенштейн как известно — наше все. Но ничего этого мы не увидим, потому что через несколько минут его, рисующего с обнаженной натуры, застанет жена, вообще-то работающая на радио, но неожиданно нагрянувшая домой. Все оставшееся экранное время он будет слезно молить ее о прощении в хмельных объятиях дяди-скульптора.

«Игра в карты» — зарисовка о развлекающихся где-то на лазурном берегу меркантильных женах, проигрывающих в карты своих богатых мужей. В «Радиорубке» модные жители провинциального городка не знают, как справиться с отключением интернета по всему городу, и при помощи радио пытаются изменить свою жизнь. В новелле «Пока нет» очень красивая героиня Северии Янушаускайте меланхолично катается на велосипеде по старой Риге, а когда не катается — ведет едкую передачу в радиоэфире и ищет любовь на свиданиях вслепую.

В одном из интервью режиссер признавался, что снять этот сборник его побудила огромная любовь к радио. Он очень хотел показать, как устроена его внутренняя кухня. Довженко удалось показать брак, эмиграцию, гомофобию, русское пьянство, несуществующие гранты в сфере искусства и даже воспитание детей. Что получилось с внутренней кухней радио, зритель узнает сам.

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина