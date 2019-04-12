«Короткие волны»

Радиоведущий и игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Довженко составил свой альманах из старых короткометражек, снятых несколькими годами ранее, например, «Шредера», а также включил туда новые, такие, как «Игру в карты» или «Переводчика».

«Шредер», открывающая новелла, якобы основана на реальных событиях уничтожения картины в прямом эфире по результатам голосования зрителей. Новелла «Переводчик» рассказывает о неказистом и самонадеянном художнике непонятной квалификации, рассуждающем о Гранте правительства, который он наверняка получит на следующий год. Потому что будущий год объявлен годом Эйзенштейна, а Эйзенштейн как известно — наше все. Но ничего этого мы не увидим, потому что через несколько минут его, рисующего с обнаженной натуры, застанет жена, вообще-то работающая на радио, но неожиданно нагрянувшая домой. Все оставшееся экранное время он будет слезно молить ее о прощении в хмельных объятиях дяди-скульптора.

«Игра в карты» — зарисовка о развлекающихся где-то на лазурном берегу меркантильных женах, проигрывающих в карты своих богатых мужей. В «Радиорубке» модные жители провинциального городка не знают, как справиться с отключением интернета по всему городу, и при помощи радио пытаются изменить свою жизнь. В новелле «Пока нет» очень красивая героиня Северии Янушаускайте меланхолично катается на велосипеде по старой Риге, а когда не катается — ведет едкую передачу в радиоэфире и ищет любовь на свиданиях вслепую.

В одном из интервью режиссер признавался, что снять этот сборник его побудила огромная любовь к радио. Он очень хотел показать, как устроена его внутренняя кухня. Довженко удалось показать брак, эмиграцию, гомофобию, русское пьянство, несуществующие гранты в сфере искусства и даже воспитание детей. Что получилось с внутренней кухней радио, зритель узнает сам.