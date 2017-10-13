«Три сестры»: Рецензия Киноафиши

Лучше быть скаковой лошадью, чем немолодой женщиной (с)

Ей все время твердят, что она выглядит примерно на сорок, и это, если честно, изысканный комплимент. Потому что сегодня Ирине стукнуло пятьдесят шесть. Однако по сравнению с сестрами она и вправду почти ребенок: Маше пятьдесят девять, а Ольге и вовсе за шестьдесят. Не тот возраст, чтобы ждать каких-либо перемен, ведь так? А перемены, тем не менее, уже на пороге. Первой в размеренную жизнь сестер врывается гривастая кобылица в перламутровых штанах (звать Наташей), которая с плотоядной скромностью начинает ухлестывать за их братом (он, кстати, тоже не мальчик – на пенсию скоро). А следом появляется брутальный красавец – полковник Вершинин, впрочем, сестрам уже знакомый: он навещал их полвека тому назад, когда «барышни» жили в Москве…

Анна Каменкова в фильме Юрия Грымова «Три сестры»

«Три сестры» Юрия Грымова – еще один фильм «трудной судьбы» (кстати, что-то много их стало в последнее время). Собственно, у картины были все шансы никогда не быть снятой. Основная проблема – финансирование, точнее, отсутствие оного. Спонсоров найти не удалось (безумцев, готовых вложиться в классику, не так уж и много), и тогда Грымов решил снимать на свои. «Своих», однако же, не хватало. И режиссер вынужденно просил актеров (больших актеров!) сниматься в фильме бесплатно. Впрочем, на тех же условиях работала и съемочная группа. (Место оператора занял сам Грымов). На озвучание пришлось собирать деньги через краудфандинг. Правда, в итоге Министерство Культуры всё же решило спасти проект и раскошелилось, выдав …. 25 % от нужной суммы.

Натали Юра в фильме Юрия Грымова «Три сестры»

Как бы то ни было, картину все-таки удалось закончить, и весной этого года она появилась в основном конкурсе «Кинотавра». Фурора, однако, не было –наоборот, прием был довольно прохладным, если не сказать ледяным. Причин для этого несколько, в том числе и неоднозначность концепции. Дело в том, что, перенося действие чеховских «Трех сестер» в наше время, Грымов сильно «повысил» возраст героев – и двадцатилетние девушки превратились в шестидесятилетних пенсионерок. При этом текст пьесы на 90% остался прежним. (Исключение – словечки типа «круто», «по чесноку» и т.д., которыми козыряет молодой курьер, персонаж, впрочем, служебный.) По поводу же намеренного состаривания героев сам Грымов сказал так: «Мы давно превратили классику в нечто вроде блестящих фантиков. Я же хотел очистить пьесу от налета гламура».

Александр Балуев в фильме Юрия Грымова «Три сестры»

Что и говорить, ход, конечно, неоднозначный. Но – вы удивитесь! – кое в чем Грымов прав. В начале 20 века («Три сестры» написаны в 1901-м) барышня, чей возраст стремительно приближался к тридцати, считалась безнадежной старой (а то и дряхлеющей) девой. Поэтому ее тоска об ускользающем счастье, ее слова «молодость уходит, жизнь уходит» были вполне понятны. Сегодня причитания подобного рода из уст красавицы в двадцать пять лет, мягко говоря, смехотворны. Далее. Медитативный темпо-ритм пьесы Чехова (с монологами в пол-листа, с рассуждениями о судьбах вселенной вместо выяснения отношений, с недомолвками, намеками, полутонами и т.д.) – всё это никак не вяжется с сегодняшней энергетикой тридцатилетних. Ну, никак. Чего не сказать о более старшем поколении. Так что в данном случае неспешный темпо-ритм и изобилие задушевного философствования воспринимаются вполне органично.

Ирина Мазуркевич в фильме Юрия Грымова «Три сестры»

Однако вот ведь какое дело. Классика – а тем более классика из так называемой «золотой копилки» – штука коварная. Она не просто предполагает множество самых разных прочтений: она на них провоцирует.

Игорь Ясулович в фильме Юрия Грымова «Три сестры»

И в ней всегда можно найти отклик на самые безумные идеи и концепции: так что не бойтесь экспериментировать. Но. Всякая экстремальная версия – это как пиджак от безумного креативщика: он может идеально сидеть в плечах, но при этом не сходиться в талии. Примерно то же происходит и с концепцией Грымова. Точки соприкосновения его идеи с чеховской драмой есть (и они интересны!). Но есть и много моментов, где замысел Грымова буквально трещит по швам.

Максим Суханов в фильме Юрия Грымова «Три сестры»

«Ира, выходи замуж», - говорит одна шестидесятилетняя пенсионерка другой. Мгновенно просыпается внутренний Станиславский и орет во всю глотку «Не верю!». Не верю, что в шестьдесят лет подобные решения принимаются женщиной так просто. И дело вовсе не в брачном возрасте. Но будь бы на месте Грымова Чехов, он бы написал совсем другой диалог. Потому что реакции старой девы лет двадцати семи и бабушки, просидевшей три года на пенсии – это вещи разные, как ни крути. А мечты о труде? А фразы Вершинина о грядущем счастье будущих поколений? Нет, я понимаю, о чем писал Чехов. Но он писал об этом еще до русско-японской войны. Он не знал, что такое Первая Мировая, Великая Октябрьская, что такое фашизм и т.д. Но герои не знать об этом не могут. И, судя по возрасту, они полжизни прожили при советской власти. Их подобными россказнями о «светлом будущем грядущих потомков» до отвала кормили на каждое Первое Мая. Тогда откуда такая наивность? Вершинин что, еще не в курсе, что коммунизм так и не удалось построить?!

Игорь Яцко в фильме Юрия Грымова «Три сестры»

В общем, разница в менталитетах дает о себе знать. Но и это еще не всё. Иногда перенос в день сегодняшний осуществляется автором чисто механически. Заставить Чебутыкина читать вместо газеты планшет – не так уж и сложно. Впрочем, как и одеть героев в футболки с логотипами рок-групп или заставить их слушать песни «Машины времени» … А, вот превратить Чебутыкина, Соленого, Тузенбаха и т.д. в узнаваемых современников – гораздо сложнее. В случае с Наташей, например, это получилось. В случае с Вершининым (несмотря на обаяние Максима Суханова) – нет. А дуэль? Да-да, герои дерутся на дуэли! С летальным исходом! 21-ый век на дворе. Лепота!

Владимир Носик в фильме Юрия Грымова «Три сестры»

Правда, у «Трех сестер» Грымова есть и бесспорный плюс. Это актеры. Как давно вы видели в кино в главной роли Анну Каменкову? А Игоря Ясуловича? Ирину Мазуркевич? Вот в том-то и дело. А здесь у них не просто серьезные работы: здесь каждая роль – бенефис. Уже за это Юрию Грымову можно сказать спасибо. Да, конечно, иногда поведение актеров на площадке кажется чуть-чуть театральным – но это вполне укладывается в стилистику всего фильма (например, летняя веранда в первом действии очень напоминает сцену). Так что ради общения с большими актерами на подобные «нюансы» можно закрыть глаза. А «под занавес» не могу не процитировать самого режиссера, сильно расстроенного не самым горячим приемом его фильма на «Кинотавре». «Меня как будто обвиняют в чем-то, и я должен теперь оправдываться, - сказал он на пресс-конференции. – А я не виноват ни в чем. Я просто снял «Три сестры» так, как хотел». Что ж, воистину так.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 19 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Три сестры»