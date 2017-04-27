Спасти Пушкина, 2016

Режиссёром картины «Спасти Пушкина» стал Филипп Коршунов («Граница времени», «Кости»). Главную роль «бессмертного» поэта на себя примерил известный российский актёр Константин Крюков («9 месяцев», «Ласточкино гнездо»). Также в фильме снялись такие актёры, как Влад Красавин, Дарья Петриченко, Денис Сухомлинов, Алексей Лукин и Арсений Гусев. Роль любовной пассии главного героя исполнила Арина Постникова («Полное превращение»). Кроме того, на съёмках были задействованы популярные отечественные блогеры, среди которых Ксюша Хоффман, Денис Шмальц, Влад Красавин, Миша Максимов, Валерия Любарская и Анжелика Lake.

Сюжет ленты «Спасти Пушкина» происходит в настоящем времени. Ученики престижной школы не могут смириться со смертью Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому они при помощи машины времени отправляются в тот роковой день, когда Дантес застрелил поэта, и спасают его! А затем они забирают великого писателя в современный мир. Однако Россия 21 века представляет собой множество опасностей, и команде отважных подростков придётся вновь спасать своего героя.