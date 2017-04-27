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Спасти Пушкина Спасти Пушкина
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Спасти Пушкина, 2016

2016 / Россия
3.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 1.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром картины «Спасти Пушкина» стал Филипп Коршунов («Граница времени», «Кости»). Главную роль «бессмертного» поэта на себя примерил известный российский актёр Константин Крюков («9 месяцев», «Ласточкино гнездо»). Также в фильме снялись такие актёры, как Влад Красавин, Дарья Петриченко, Денис Сухомлинов, Алексей Лукин и Арсений Гусев. Роль любовной пассии главного героя исполнила Арина Постникова («Полное превращение»). Кроме того, на съёмках были задействованы популярные отечественные блогеры, среди которых Ксюша Хоффман, Денис Шмальц, Влад Красавин, Миша Максимов, Валерия Любарская и Анжелика Lake.

Сюжет ленты «Спасти Пушкина» происходит в настоящем времени. Ученики престижной школы не могут смириться со смертью Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому они при помощи машины времени отправляются в тот роковой день, когда Дантес застрелил поэта, и спасают его! А затем они забирают великого писателя в современный мир. Однако Россия 21 века представляет собой множество опасностей, и команде отважных подростков придётся вновь спасать своего героя.

- В картине снялись российские видеоблогеры: Ксюша Хоффман, Анжелика Lake, Денис Шмальц, Валерия Любарская, Влад Красавин, и Миша Максимов

- Лента «Спасти Пушкина» снималась в Москве

Всем известно, что А.С. Пушкин – наше всё. Поэтому  ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Александра Сергеевича в XXI век, но и в наши дни его подстерегает немало опасностей.

3.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 1.6
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 апреля 2017
Премьера в мире 27 апреля 2017
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Филипп Коршунов
Филипп Коршунов
В ролях
Константин Крюков
Константин Крюков
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Сергей Рост
Сергей Рост
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Ирина Крутик
Ирина Крутик
Все актеры и съемочная группа
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7.4074073
Постер фильма Спасти Пушкина 2 постера
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Наша рецензия
Появившийся в 2006 году фильм «Хоттабыч» оказался неплохой пародией на российскую действительность, когда в стране только-только появились хорошие компьютеры, открылись клубы и доступ в Интернет. Сюжет строился на веселых приключениях древнего джина и Гены Рыжова, приправленных сатирой на постсоветского человека, правоохранительные органы, молодежь и зарубежные страны. Чего стоил один только взлом сервера компании Microsoft, последствия которой второй линией повествования…
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Елена 26 апреля 2017, 21:54
Добрейше-светлейший фильм получился! Сюжет развивается очень стремительно, качественные шутки льются как из рога изобилия. Вот, прям посмеялись!… Читать дальше…
Ирина 27 апреля 2017, 16:42
Крюков очень милый! Да и сам фильм светлый, теплый!
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