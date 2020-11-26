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Киноафиша Рецензии «Виктория»: Рецензия Киноафиши

«Виктория»: Рецензия Киноафиши

26 ноября 2020 00:00
«Виктория»: Рецензия Киноафиши

Стареющий боец MMA находит в себе отеческие черты.

Кирилл (Максим Щеголев) – выходящий в тираж участник боёв без правил. Он успел стать чемпионом Европы, сделать себе имя и не заработать каких-либо обязательств. У него ни семьи, ни настоящих друзей. Режим и усердные тренировки его больше не интересуют, им он предпочитает тусовки по барам и загулы с девчонками-однодневками. Но однажды утром в его доме оказывается Виктория (Виталия Корниенко). Она утверждает, что Кирилл – её отец и теперь они будут жить вместе.

«Виктория» – достаточно простое и понятное кино. С одной стороны, конечно, это история о странной девочке, свалившейся как снег на голову запустившему свою жизнь амбалу. С другой, история о том, как найти спортивную мотивацию этому самому амбалу.

«Виктория»: Рецензия Киноафиши
Виктория

Мелодраматическая составляющая однозначно подавляет спортивную. Главный герой тренируется, бегает по зимней Москве, набивает грушу, периодически рычит, но боёв в фильме мало, и они показаны не особо подробно и зрелищно. Максим Щеголев играет старательно, однако у него несколько шаблонная роль простого бойца, который потерял вкус к жизни и спортивную мотивацию.

Протагонистом, конечно, является Кирилл, но эмоциональным центром и лучшим, что есть в фильме, становится игра Виталии Корниенко. Уже опытная актриса в свои десять лет (количество её ролей ошеломляет), она действительно играет, а не присутствует в кадре. Виталия переигрывает взрослых актёров в любом диалоге, а в сценах, где её нет, чувствуется некий вакуум, который сразу исчезает при её появлении.

Именно благодаря юной актрисе мелодрама в фильме скорее работает. Не случайно героиня Виктории является персонажем практически сказочным: зритель ничего не знает о её предыстории, и это даже к лучшему. Зачем какие-то подробности в сказке? Она просто случается.

«Виктория»: Рецензия Киноафиши
Виктория

Проблемы начинаются как раз тогда, когда сценаристы вынуждены объяснить завязку сюжета и как-то разрешить конфликт. Впрочем, в какой-то мере «Виктория» всё равно остаётся сказкой, пускай и про вполне реальных людей. Тех самых, которые и зависимостями обладают, и ведут себя как сволочи иногда, но в какой-то момент способны поступить человечно.

Короткое, насыщенное приятной музыкой и простое кино «Виктория» однозначно подойдёт для просмотра любителям добрых мелодрам и фильмов про отношения отцов и дочерей.

Пётр Волошин

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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