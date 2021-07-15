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Постер к сериалу Документалист. Охотник за призраками
Постер к сериалу Документалист. Охотник за призраками
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Киноафиша Сериалы Документалист. Охотник за призраками
Документалист. Охотник за призраками (2021 - …) Документалист. Охотник за призраками 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Premier
Телеканал ТВ-3
Продолжительность 6 часов 24 минуты
О чем сериал

«Документалист» – проект стримингового сервиса Premier в жанре мистического триллера, построенный по принципу антологии. В основу сериала лег опыт одного из режиссеров и сценаристов Ильи Куликова, начинавшего свою карьеру в кино в качестве документалиста. Главный герой сериала – успешный режиссер Евгений Морозов, с которым происходит странный инцидент, в результате которого он едва не погиб. Это событие сподвигло Женю взяться за съемки новой ленты о сверхъестественном, которая должна стать его лучшей работой и войти в историю кино.

Документалист. Охотник за призраками - трейлер
Документалист. Охотник за призраками
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Аристарх Венес
Аристарх Венес
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Ольга Макеева
Ольга Макеева
Ирэна Морозова
Ирэна Морозова
Иван Верховых
Иван Верховых
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Документалист. Охотник за призраками - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
«Поиски новой Ванги»: новый сериал ТВ-3 о сверхъестественном
«Поиски новой Ванги»: новый сериал ТВ-3 о сверхъестественном
Кадры из сериала
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