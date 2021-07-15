«Документалист» – проект стримингового сервиса Premier в жанре мистического триллера, построенный по принципу антологии. В основу сериала лег опыт одного из режиссеров и сценаристов Ильи Куликова, начинавшего свою карьеру в кино в качестве документалиста. Главный герой сериала – успешный режиссер Евгений Морозов, с которым происходит странный инцидент, в результате которого он едва не погиб. Это событие сподвигло Женю взяться за съемки новой ленты о сверхъестественном, которая должна стать его лучшей работой и войти в историю кино.