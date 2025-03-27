«Тайна в её глазах»: Рецензия Киноафиши

В зеркале отражается молодая красивая девушка — коротко стриженная брюнетка с большими грустными глазами. Ее зовут Аннетт. Она принимает какой-то препарат (по-видимому, серьезное успокоительное) и в ярости давит на отражение так, что зеркало ломается, а ее рука изливается кровью. Тогда она вновь смотрит на себя, но уже в осколках. Такой же представляется ее душа — вся истерзанная ревностью, подавляемой яростью и чувством одиночества.

Аннетт живет с британским индийским мужем Беном в большом красивом доме. Пара перебралась в пригород Лондона, чтобы Бен мог работать над новой книгой. Аннетт же ушла с работы в издательстве и с головой погрузилась в воспитание детей — Матильды, которой около восьми, и почти годовалого Лукаса. Когда дочь утверждают на роль в крупнобюджетной костюмированной драме, Бен сопровождает ее на съемочную площадку. Там он увлекается исполнительницей главной роли — скандальной итальянской кинозвездой Алисией, чье эротическое видео незадолго до начала съемок слили в интернет. Когда вторая рабочая смена отменяется, Алисия зовет Бена и Тилли к себе на блинчики, а таблоиды сразу же выставляют фотографию с новым таинственным «кавалером» звезды. Аннетт, замечая интерес мужа к актрисе, решает ему отомстить.

«Тайна в ее глазах» — это триллер театрального режиссера Сэма Йэтса, поставившего «Ваню» с Эндрю Скоттом. Автор идеи «Тайны» — исполнительница главной роли Дейзи Ридли, которая также выступила продюсером картины. Сценарий написал актер Том Бейтман, ранее пересекавшийся с Ридли на съемках «Убийства в Восточном экспрессе». Фильм и сам напоминает скорее театральную пьесу с высокой степенью условности, разворачивающуюся практически только в двух декорациях — в стильном, но холодном доме и на съемочной площадке. Причем каждая из этих локаций эмоционально заряжена страстью Бена к Алисии и завистью Аннетт.

В то время как сюжет об измене мужа с любовницей начинается с романтической переписки и довольно смешных сахарных фантазий, параллельно развивается гораздо более интересная линия о женщине с послеродовой депрессией. Истинная причина душевного разлада Аннетт связана с тем, что сразу после рождения второго ребенка, когда муж так был ей нужен, Бен уехал на несколько месяцев, чтобы собрать материал для новой книги. Так что Аннетт почувствовала себя брошенной задолго до этой связи. Дейзи Ридли превосходно играет женщину на грани нервного срыва, которая моет посуду в кипятке, не чувствуя ожогов, и травит мужа, только чтобы он остался дома.

Короткая стрижка Ридли и ее серая майка-алкоголичка отчасти напоминают образ героини Дженнифер Лопес из «С меня хватит», которая тоже вела борьбу с мужем. Правда, персонаж Ридли прибегает не к физической расправе, а к психологической. Но обе выбирают выйти из позиции жертвы и взять судьбу в свои руки. При этом короткая стрижка т также напоминает травмированную мать из «Ребенка Розмари» в исполнении Мии Фэрроу. Дейзи Ридли тоже поначалу играет Аннетт как хрупкую и «неразумную» женщину, потому что именно такой ее видит Бен. Шазад Латиф тоже блестяще справляется с ролью равнодушного и эгоистичного мужа, который даже не догадывается, через что проходят матери. Он не осознает, что проблемы в семейной жизни начались с него, и лишь хочет оставить все позади. Авторы фильма дурачат Бена так же, как водят за нос зрителей.

Вся атмосфера фильма пронизана духом подражания Хичкоку, что становится еще более заметным в сцене с птицей, врезавшейся в окно. Кроме того, создатели явно вдохновлялись эротическими триллерами Эдриана Лейна — например, «Неверной» с Ричардом Гиром. Поэтому на протяжении всего фильма ждешь приближающегося убийства. И даже несмотря на банальные сюжетные повороты, в картине сохраняется мощный электрический заряд, заставляющий с интересом следить за тем, что будет дальше. Этим взрывчатым веществом становится одержимость персонажей друг другом.

В широко раскрытых глазах Дейзи Ридли разворачивается напряженный триллер с множеством нуарных ловушек, посвященный проблемам материнства и дисфункциональной семьи. Мы буквально проникаем в сознание разъяренной женщины, когда Аннетт убегает из дома от детского плача, который будто хором звучит в реальности, радионяне и ушах самой Аннетт. В фильме есть много отражающих поверхностей, превращающих комнаты в психологические пространства сознания: окна в пол, повсюду зеркала. В одно из них Аннетт смотрится, когда красит губы той же красной помадой, что у Алисии на фото в телефоне, оставляя на стекле поцелуй.