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Укротительница орлов Укротительница орлов
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The Eagle Huntress

Укротительница орлов, 2016

2016 / Великобритания / Монголия / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Семья 13-летней Айшолпан промышляет орлиной охотой на протяжении 12 поколений: «это не выбор, это – зов крови». Но за все эти века ни одна женщина в роду не решалась заняться исконно мужским делом. Почему – отвечают одноклассницы девочки: мы бы очень хотели, но боимся орлов. Но Айшолпан не ведает страха и готова сменить школьное платье, так трогательно напоминающее советскую форму, на одежды воительницы…

Эпический приключенческий док отправляет нас в удивительный затерянный мир, где люди живут в немыслимой на Западе гармонии с дикой природой. Выходя на охоту, они не используют птиц – они образуют с летающими хищниками единую команду. Экзотика? Конечно. Но весь экзотический антураж лишь подчеркивает универсальные и актуальные всегда и везде темы: неизбежное взросление, равноправие полов, постижение вселенной.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 24 января 2016
Возраст 12+
Режиссер
Отто Белл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Укротительница орлов 2 постера
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