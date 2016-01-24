Укротительница орлов, 2016

Семья 13-летней Айшолпан промышляет орлиной охотой на протяжении 12 поколений: «это не выбор, это – зов крови». Но за все эти века ни одна женщина в роду не решалась заняться исконно мужским делом. Почему – отвечают одноклассницы девочки: мы бы очень хотели, но боимся орлов. Но Айшолпан не ведает страха и готова сменить школьное платье, так трогательно напоминающее советскую форму, на одежды воительницы…

Эпический приключенческий док отправляет нас в удивительный затерянный мир, где люди живут в немыслимой на Западе гармонии с дикой природой. Выходя на охоту, они не используют птиц – они образуют с летающими хищниками единую команду. Экзотика? Конечно. Но весь экзотический антураж лишь подчеркивает универсальные и актуальные всегда и везде темы: неизбежное взросление, равноправие полов, постижение вселенной.