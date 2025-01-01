Меню
Дэйзи Ридли
Награды
Награды и номинации Дэйзи Ридли
Daisy Ridley
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Дэйзи Ридли
MTV Movie Awards 2016
Прорыв года
Победитель
Прорыв года
Победитель
Best Female Performance
Номинант
Лучший герой
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Лучший герой
Номинант
