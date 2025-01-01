Основана ли «Алиса в Стране чудес» на реальной девочке: такого в детском фильме не покажут

Два месяца учил «штандартенфюреров» и напрасно: кто озвучил Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара»

Есть даже жуткая версия «Игры престолов»: 3 книги Стивена Кинга, которые просто умоляют об экранизации

«Ближе к всех к оригиналу»: «Август» с Безруковым переплюнул «В августе 44-го» — сравнения с «Ночным дозором» были неспроста

Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов

Завидуй, «Игра престолов»: у этих 5 фэнтези-сериалов каждый новый сезон круче предыдущего – признали и фанаты, и критики

Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем

Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя

Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж

В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона