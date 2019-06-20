«Детские игры»: Рецензия Киноафиши

Знакомьтесь, ваш новый лучший друг – Бадди! Вернее, не совсем новый, да и зовут его не так. Свежий летний хоррор «Детские игры» – ремейк одноименного слэшера 1988 года, который ввел в жанровые хоромы нового убийцу. Вслед за бугаем в резиновой маске Майклом Майерсом и иронично-острым Фредди Крюгером лигу выдающихся душегубов пополнил Чаки. И не смотрите на рост – да, это рыжеволосая кукла в комбинезоне, но в ее миниатюрном теле находится душа серийного убийцы со специфическим черным юмором. Вспомнили? А теперь забудьте.

Новые «Детские игры» перезапускают франшизу про мелкого киллера (вместе с сиквелами она насчитывает семь частей), да так что создатель оригинала Дон Манчини предпочел не участвовать в работе над фильмом. Наш новый убийца выглядит почти так же, как и предыдущий, но есть ряд нюансов.

Компания-гигант «Каслан» (что-то вроде Apple), которая выпускает ряд «умных» гаджетов, решает обогатить себя, выпустив линейку смышленых кукол по имени «Бадди», оснащенных чипами с искусственным интеллектом. Собирают все, разумеется, не в Америке, а там где дешевле – на грязной вьетнамской фабрике. Одного из местных рабочих со скандалом увольняют, а тот напоследок решает подгадить – снимает все блокировки с чипа одной из кукол, а затем с грохотом выбрасывается с крыши на припаркованное авто. Никакого переселения душ, как было в оригинале, не случается (разве что в символическом ключе).

«Детские игры»

Подпорченный товар попадает на прилавки американских супермаркетов. В одном из таких работает продавщица Карен Барклай (Обри Плаза, звезда американского инди-кинематографа и сериала «Парки и зоны отдыха»). У нее на плечах сын Энди (Гэбриел Бейтман) – хикковатый подросток со слуховым аппаратом, который сидит дома, а не гуляет по грязному и мрачному району. Где-то рядом ошивается стремный любовник Шейн (Дэвид Льюис) и сосед по лестничной площадке – добродушный коп Майк (Брайан Тайри Генри, звезда «Атланты»), который заботится о своей матушке.

Куклу с браком (ту самую) приносят сдавать обратно в магазин – друг детей щеголяет неправильными красными глазами. Вместо того, что отправить Бадди в утиль, Карен решает не упускать такую возможность – и ее сын Энди получает в подарок забагованного рыжего парня в подтяжках. Озвучивает Бадди Марк Хэмилл, сменив на этом посту Брэда Дурифа, который подарил кукле-маньяку свой голос семь раз подряд.

Все примерно представляют, что случится дальше. Бадди представляется как Чаки (кстати, непонятно с какого перепугу!), глючит, одержимо внимает каждому слову Энди, смотрит с ним и его друзьями слэшеры (одну из частей «Техасской резни бензопилой»), а затем начинает проявлять свою любовь, как умеет. Сначала достанется коту, которые поцарапал мальчика, затем в ход пойдут жертвы покрупнее.

К новым «Детским играм» можно предъявить две претензии. Во-первых, если это такое большое переосмысление оригинала, то не проще ли были сделать совершенно другой фильм? Во-вторых, все эти гримасы роботизированного Чаки и злодейства, совершенные маленькой ручкой, совершенно не пугают.

Зато фильм прямо-таки напрашивается на анализ в определенном ключе. Чаки – не злодей, а всего лишь поломанная машина. Да и вьетнамский рабочий – не злобный демиург, а вышвырнутая на обочину жертва большого капитала. Виновата только бездушная (в отличие от Чаки!) компания, которая занимается производством, минимизирующая затраты для увеличения прибыли.

Этот пафос (намеренно или нет – вопрос отдельный) превращает слэшер в каталог социальных проблем. Все хотят любви, но ее не способны получить те, кто находятся ниже по статусу – им достаются только бракованные игрушки, да женатые любовники. Детям тяжело живется в нищих районах. И даже кукла-робот – жертва системы, которая дала сбой, побочный продукт обогащения. Все это неминуемо ведет к насилию.

Эта занятная интерпретация, однако, не должна заслонять собой тот факт, что фильм получился скорее спорным, нежели удачным. Сменив череду кровавых и бессмысленных убийств на внятный драматургический конфликт, режиссер Ларс Клевберг (автор хоррора про проклятый фотоаппарат «Полариод») автоматически попрощался со статусом необязательного ужастика с абсурдным концептом.

А ведь именно за это все так любили старые фильмы про Чаки! Новые «Детские игры» играют по-взрослому и далеко не факт, что выдержат новые требования в потенциальном сиквеле. Массовое производство всегда приводит к сбоям в системе, а ручной труд всегда выглядит эксклюзивно.

Марат Шабаев