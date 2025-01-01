Герои приключенческого мультсериала «Коты быстрого реагирования» – хвостатые и усатые спецназовцы Ченс Ферлонг и Джейк Клоуcон, исключенные из своей военизированной группировки в Мегакэтсити. Преследуя злодея Дарк Кэта, напарники неудачно сажают самолет прямо на здание собственной базы, за что командующий Ферал отстраняет их от службы. Из найденных на свалке обломков парни собирают реактивный истребитель Турбокэт и используют его для самостоятельного продолжения миссии, уже без контроля руководства.