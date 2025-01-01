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Постер сериала Коты быстрого реагирования
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Киноафиша Сериалы Коты быстрого реагирования

Коты быстрого реагирования (1993 - 1995)

Swat Kats: The Radical Squadron 18+
Год выпуска 1993
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Cartoon Network
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Герои приключенческого мультсериала «Коты быстрого реагирования» – хвостатые и усатые спецназовцы Ченс Ферлонг и Джейк Клоуcон, исключенные из своей военизированной группировки в Мегакэтсити. Преследуя злодея Дарк Кэта, напарники неудачно сажают самолет прямо на здание собственной базы, за что командующий Ферал отстраняет их от службы. Из найденных на свалке обломков парни собирают реактивный истребитель Турбокэт и используют его для самостоятельного продолжения миссии, уже без контроля руководства.

В ролях
В ролях
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Кэнди Майло
Чарльз Адлер
Чарльз Адлер
Бэрри Гордон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Коты быстрого реагирования - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1993, 13 эпизодов
 
Коты быстрого реагирования - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1994, 11 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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