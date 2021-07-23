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Постер сериала Властелины вселенной: Откровения
Постер сериала Властелины вселенной: Откровения
Постер сериала Властелины вселенной: Откровения
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Властелины вселенной: Откровения

Властелины вселенной: Откровения (2021 - …)

Masters of the Universe: Revelation 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 10 минут

О чем сериал

«Властелины вселенной: Откровения» – анимационный сериал от стримингового сервиса Netflix. Он является продолжением популярного в свое время «Хи-Мена и Властелинов Вселенной» – многосерийного проекта, выходившего в 1980-е годы. Герои продолжения – все те же защитники замка Серого Черепа: Хи-мен, Орко, Боевой кот и другие. Им снова придется противостоять коварному Скелетору, жаждущему мирового господства, которого он сможет добиться, лишь захватив замок. Однако его приспешники-недотепы регулярно нарушают его планы.

В ролях
В ролях
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Лина Хиди
Лина Хиди
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Лиам Каннингэм
Лиам Каннингэм
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Властелины вселенной: Откровения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Властелины вселенной: Откровения - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 5 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Герои Этернии сражаются с силами зла в трейлере второй части мультсериала «Властелины вселенной: Откровение»
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саундтрек сериал Властелины вселенной: Откровения
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