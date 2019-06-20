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Детские игры. Дублированный трейлер
Детские игры. Дублированный трейлер
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Дата публикации: 28 мая 2019
Детские игры
– Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка…
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Алексей Немченко
20 июня 2019, 23:40
Оценка
Ну что, покинули зал только что, и я во сторге, думал как обычно 2-3 звезды, фильм на один раз, но я ошибся.
В фильме присутствует как и юмор, так и мерзкие моменты фильма.
Подробный обзор как обычно выложу после примьерных дней, а так могу сказать только одно, до конца неделю любители ужасов должны посетить кинотиатры!
20 июня 2019, 23:40
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marktauer
21 июня 2019, 14:43
Оценка
Чтож, я не критик и не любитель особый фильмов ужасов. Мне совершенно не понятно, на какую аудиторию рассчитана данная картина.. Либо на тех, кто следил за всеми кукловского жанра фильмами, чтобы вызвать определённую ностальгию, либо на детей меньше 16 лет, чтобы хоть как-то припугнуть.
Я первый раз побывал и смотрел фильм в подобном жанре. И знаете что? Мне хотелось уйти на середине фильма, но денег жалко было свои - досиживать пришлось. Ужасная подача сюжета, все события предсказуемы и легко читаемы. Типичный, клишированный хоррор для детей.
21 июня 2019, 14:43
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lizalena2830
27 июня 2019, 08:11
Оценка
Это первый ужастик, который я посмотрела в кино. Честно сказать, было больше противно (кровь, внутренности) и смешно (смеялся весь зал), чем страшно. Просмотром довольна, фильм интересный, актеры играют на высоте.
27 июня 2019, 08:11
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Алина Егунова
29 июня 2019, 01:04
Оценка
Хороший фильм,на один раз посмотреть.в основном больше смешных моментов,чем страшных.длительность 1ч 30мин
29 июня 2019, 01:04
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Daria Alexseeva
29 июня 2019, 11:00
Замечательный фильм!Лучше всех из этой франшизы.Очень ждала его с самой зимы,так как являюсь фанатом этого персонажа.Пошла в кино на него и не пожалела.Очень качественный,продуманный сюжет,понравился дизайн нового Чаки(он стал милее и добрее),весь фильм умилялась с него.В каких-то моментах хотелось ему сопереживать.В общем,фильм хороший!Рекомендую всем к просмотру.
29 июня 2019, 11:00
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Детские игры
ужасы, комедия, 2019, США
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В фильме присутствует как и юмор, так и мерзкие моменты фильма.
Подробный обзор как обычно выложу после примьерных дней, а так могу сказать только одно, до конца неделю любители ужасов должны посетить кинотиатры!
Я первый раз побывал и смотрел фильм в подобном жанре. И знаете что? Мне хотелось уйти на середине фильма, но денег жалко было свои - досиживать пришлось. Ужасная подача сюжета, все события предсказуемы и легко читаемы. Типичный, клишированный хоррор для детей.
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