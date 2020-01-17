«Риф. Новые приключения»: Рецензия Киноафиши

Рыбка-попугай Алекс — уборщик на коралловом рифе, который является домом для многих морских обитателей. Важность и ответственность его работы скрыты от окружающих глаз, оставляя на поверхности лишь неприятный мусор и отходы. Все меняет появление на рифе таинственной черной жижи, которую невозможно отчистить самостоятельно. Алекс первый замечает в ней надвигающуюся катастрофу и пытается предупредить местных жителей, но получает только новые насмешки, в этот раз уже от самого короля, запрещающего ему покидать рабочее место. Несмотря на приказ, он вместе с друзьями отправляется на поиски неизвестной субстанции, чтобы остановить ее распространение. Спасти свой дом от страшной угрозы и доказать окружающим, насколько важна работа рыбки-попугая, оказывается сложной задачей. Впереди друзей ждет увлекательное путешествие, полное опасностей и невероятных открытий в глубинах подводного мира.

Приключение переполнено множеством познавательных деталей. Ребенку доступным языком расскажут о жизни обитателей подводного мира, пищевой цепочке и иерархиях, о глубинных легендах и страшных опасностях морских просторов и, самое главное, о влиянии человека на недра океана. В этот раз оно окажется негативным. Под прицел попадет работа добывающей водной платформы и бездумное выкачивание ресурсов, скрывающее большие риски и опасности. Разливы нефти и людская алчность ставят под угрозу жизнь морских обитателей, превращая их в незначительную погрешность на фоне огромных корпоративных заработков.

Риф. Новые приключения

Другой важной темой оказываются социальные предрассудки, ключевую роль в которых играет работа, порождающая в подводном обществе классовое неравенство. Уборка воспринимается окружающими как второсортное занятие, а рыба-попугай — как глупое существо, способное лишь подчищать за другими. Жители не отдают себе отчёта в том, насколько важна проделанная им работа, на которую не смог бы решиться ни один заносчивый обитатель рифа. Так же размышляет и король-самодур, восседающий на самой вершине, поддерживающий взгляды большинства и лишь укрепляющий социальные предрассудки, не желая разговаривать с простым уборщиком. С приближением настоящей угрозы здоровью морских обитателей все становится на свои места. Жителей рифа, конечно, спасут, но главное — дадут понять, что каждая профессия важна, заставляя их ценить и внимательнее относиться к труду других, даже если этот труд порой не кажется нам приятным и вдохновляющим.

Анимация в «Рифе. Новых приключениях» довольно схематична, имеет мало деталей и лишена ярких, насыщенных цветов. Визуальная простота отлично подойдет маленьким детям, позволяя им не устать на протяжении всего приключения. Остальные увидят лишь угловатых рыб, которым не хватает плавности в движениях, и большое количество визуальных огрехов, незначительных для маленького зрителя. Единственным разочарованием для них может стать название, отсылающее к дилогии «Риф» о противостоянии безобидных рыб и агрессивных акул. Здесь не удастся найти знакомых героев и «новые приключения» — перед нами абсолютно самостоятельная история, лишь использующая знакомое название.

«Риф. Новые приключения» — небольшой анимационный проект, рассчитанный исключительно на маленького зрителя, но обещающий подарить ему увлекательное путешествие в подводный мир. Родители могут быть спокойны, ведь детей ждет не бездумное развлечение. На первый план выходят образовательные функции и попытка разговора о проблемах экологии, большое количество новых открытий и расширение кругозора. Остальное — это уже забота родителей, которым стоит продолжить диалог с ребенком, выходя из зала, а возможно, и самим стать чуточку добрее к окружающему миру.

Константин Киценюк