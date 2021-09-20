«Говард Лавкрафт и Королевство хаоса»: Рецензия Киноафиши

Вызволив мать из Подводного Королевства, Говард возвращается домой, предвкушая очередной день рождения. Однако праздник срывают крылатые монстры, проникшие в нашу реальность через портал, образовавшийся на заднем дворе. Тому виной безрассудство юноши, слишком уж часто использующего заклинания из Некрономикона. Теперь человечество уязвимо для опасностей извне, включая вновь пробудившихся Древних богов.

Рассчитывая предотвратить апокалипсис, Говард объединяется со своим отцом Уинфилдом и ученым Генри Армитиджем для экспедиции в Антарктиду. К команде примыкает таинственный чернокнижник Рэндольф, который представляется родственником семейства Лавкрафтов. Участников похода ждет столкновение с зомби, коварным Ньярлатотепом и морским чудовищем Ктулху.

Говард Лавкрафт и Королевство хаоса

«Королевство хаоса» — финал трилогии Шона О'Рейли, основанной на серии графических романов о приключениях юного Говарда Филлипса Лавкрафта. Комиксы, выпущенные независимой студией Arcana, создавались под очевидным влиянием «Мифов Ктулху»: позаимствованы не только детали литературной вселенной, но и герои. Несмотря на ограниченность ресурсов, что отражается в не выдерживающей критики архаичной анимации, О’Рейли каким-то чудом затащил в проект целую плеяду голливудских знаменитостей: доктора Армитиджа озвучил ветеран «Звездных войн» Марк Хэмилл, Джеффри Уэст воплощен Кристофером Пламмером (одна из последних работ актера, умершего в 2020 году), а воскреситель мертвых Герберт говорит голосом Финна Вулфхарда из «Очень странных дел».

Есть пасхалки и для бывалых фанатов хорроров: образ злодея Ньярлатотепа достался Дагу Брэдли (Пинхэд из франшизы «Восставший из ада»), а дяди Рэндольфа — Джеффри Комбсу, когда-то сыгравшему в комедии ужасов «Реаниматор» по рассказу Лавкрафта. Видно, что О’Рейли, выступивший и режиссером, и продюсером, и сценаристом, неплохо ориентируется в материале. Однако его обращение с первоисточниками может поставить поклонников творчества самого загадочного писателя XX века в тупик. Так, чудище Ктулху, от встречи с которым люди сходят с ума, здесь оказывается домашним питомцем по кличке Спот, тогда как сам Говард напоминает скорее неуклюжий гибрид Индианы Джонса и Гарри Поттера, нежели будущего автора «Дагона». Непроработанные второстепенные персонажи вводятся в повествование лишь по причине своего культового статуса, а их болезненный облик с темными кругами под глазами, по всей видимости, отсылает к мрачным готическим сказкам Тима Бертона, уступая оным по всем фронтам.

Говард Лавкрафт и Королевство хаоса

Кого подобная бессмыслица может заинтересовать в 2021 году — загадка. Для маленьких детей «Королевство хаоса» слишком страшное и мудреное, тогда как взрослым смотреть на похождения Говарда будет невыносимо скучно, а ввиду отвратительной компьютерной графики — еще и физически больно. Кроме того, для понимания всех сюжетных хитросплетений потребуется совершить подвиг — ознакомиться с двумя предыдущими частями. И если англоязычная аудитория получает утешительный бонус в виде звездных актеров озвучки, то зрители из России лишены даже этого.