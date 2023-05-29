Марк Хэмилл хотел бы, чтобы роль Люка Скайуокера унаследовал другой актер

За последнее десятилетие технологии цифрового омоложения вышли на совершенно новый уровень, благодаря чему кинематографисты с переменным успехом неоднократно их использовали. Вероятно, больше других для эффекта ностальгии новшество прогресса задействовали создатели проектов по «Звездным войнам», омолаживая актеров, а иногда даже воскрешая их.

Марк Хэмилл, с персонажем которого подобный трюк относительно недавно был проделан во втором сезоне «Мандалорца» и «Книге Бобы Фетта», признался в свежем интервью, что ему не близок данный подход. Исполнитель роли Люка Скайуокера даже готов передать эстафету более молодому коллеге. По мнению звезды, все это выглядит ошеломляюще, но он считает, что историю его персонажа лучше вообще не продолжать, а если и делать это, то при помощи подходящего по возрасту актера, но не так, как это проделывает сейчас студия Lucasfilm. Хэмилл в интервью Esquire сказал:

«Необычно видеть себя таким. И это не может быть дешево, хотя люди говорят, что теперь можно снять целую серию фильмов о Люке Скайуокере, действие которых будет разворачиваться после событий «Возвращения джедая». Лично я так не думаю. Я считаю, что им не следует двигаться в этом направлении, но если они все-таки решатся, то можно просто позвать какого-нибудь актера, подходящего по возрасту».

Что касается потенциального возвращения во франшизу в качестве Призрака Силы, то Хэмилл с юмором воздержался от ответа, намекая на политику конфиденциальности. Ранее Lucasfilm проводили рекаст другого культового персонажа в спин-оффе про молодого Хана Соло. В нем легендарного космического контрабандиста вместо Харрисона Форда воплотил Олден Эренрайк.