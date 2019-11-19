Риф. Новые приключения, 2019

“Риф. Новые приключения” – это седьмой анимационный фильм режиссера Шона Патрика О'Рейли. Зрителям О’Рейли может быть знаком по мультфильмам “Остров монстров” и “Паровые двигатели страны Оз”. О’Рейли также является продюсером и режиссером серии мультиков о юном Говарде Лавкрафте, среди которых – “Говард и Замерзшее королевство” (2016), “Говард и Подводное королевство” (2017) и “Говард и Королевство хаоса” (2018).

В оригинальной версии мультфильма герои разговаривают голосами американских знаменитостей: звезда франшизы “Звездные войны” Марк Хэмилл (Люк Скайуокер) озвучил Денниса, американский ютьюбер, ведущая и актриса Жюстин Эзарик, более известная как iJustine, подарила свой голос коллеге Денниса Кэлли, а Рон Перлман (“Хеллбой”, “Сыны анархии”) выступил в роли тигровой акулы Бернардо. Главного героя Алекса озвучил сам режиссер мультфильма Шон Патрик О’Рейли.

Работа над мультфильмом началась в 2018 году и закончилась в 2019-м. Заказчиком выступила компания Lionsgate, а само создание проходило на канадской анимационной студии Arcana Studio в Бернаби, Британская Колумбия. Изначально компания Arcana Studio была основана Шоном Патриком О'Рейли (тогда – школьным учителем) как издательство комиксов. Спустя восемь лет, в 2012 году, студия запустила свое подразделение анимации.

Сюжет “Рифа. Новые приключения” основан на одноименной графической новелле и выпущенном в рамках Free Comic Book Day одноименном комиксе. Автор сюжета книги и комикса, как автор сценария к мультику, – Шон Патрик О’Рейли.

Мультфильм миновал кинотеатры и сразу был выпущен на DVD. Издание, вышедшее 19 ноября 2019 года, также включало музыкальное видео с оригинальной песней “Go Fish (Side by Side)” в исполнении поп-певицы Кейт Стейнберг и цифровой комикс “Риф. Новые приключения”. В России мультик вышел в январе 2020 года и собрал 100 141 долларов.

Мультфильм О’Рейли был номинирован на приз в категории “Лучший анимационный полнометражный фильм” на VIII Международном конкурсе оригинальной анимации в Китае, в котором участвовали проекты и работы из 17 разных стран – от короткометражных фильмов до сериалов.

Несмотря на то, что мультфильм рассчитан на детскую аудиторию и не имеет возрастных ограничений, в нем поднимаются такие серьезные проблемы, как социальные предрассудки и экологический кризис.