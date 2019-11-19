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Риф. Новые приключения Риф. Новые приключения
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Риф. Новые приключения, 2019

2019 / США
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Главный герой – рыба-попугай по имени Алекс, обитатель кораллового рифа. Маленький, но храбрый Алекс мечтает о славе супергероя, однако пока что ему приходится довольствоваться работой уборщика. Но вот отважной рыбке выпадает шанс проявить себя: во время одного из дежурств Алекс находит на кораллах таинственные черные пятна, которые ему никак не удается свести. Забив тревогу, герой предупреждает всех обитателей рифа о возможной экологической катастрофе, но над рыбой-попугаем только лишь подшучивают.

Тогда в компании своих друзей – морского конька Кристины, угря Элеоноры и окуня Эда – Алекс отправляется на поиски источника возникновения черной жижи, угрожающей его дому. По пути герои найдут затонувший самолет, побывают на корабле с сокровищами и рядом с подводным вулканом, а еще повстречают грозных акул и множество других морских жителей. Удастся ли героям спасти коралловый риф от загрязнения, можно узнать из мультфильма “Риф. Новые приключения”.

Анимационный фильм о приключениях рыбы-клоуна, снятый канадским режиссером Шоном Патриком О’Рейли, продолжает традиции “В поисках Немо” и других подобных картин. С 13 февраля 2020 года мультик доступен для просмотра на онлайн-платформах.

“Риф. Новые приключения” – это седьмой анимационный фильм режиссера Шона Патрика О'Рейли. Зрителям О’Рейли может быть знаком по мультфильмам “Остров монстров” и “Паровые двигатели страны Оз”. О’Рейли также является продюсером и режиссером серии мультиков о юном Говарде Лавкрафте, среди которых – “Говард и Замерзшее королевство” (2016), “Говард и Подводное королевство” (2017) и “Говард и Королевство хаоса” (2018).

В оригинальной версии мультфильма герои разговаривают голосами американских знаменитостей: звезда франшизы “Звездные войны” Марк Хэмилл (Люк Скайуокер) озвучил Денниса, американский ютьюбер, ведущая и актриса Жюстин Эзарик, более известная как iJustine, подарила свой голос коллеге Денниса Кэлли, а Рон Перлман (“Хеллбой”, “Сыны анархии”) выступил в роли тигровой акулы Бернардо. Главного героя Алекса озвучил сам режиссер мультфильма Шон Патрик О’Рейли.

Работа над мультфильмом началась в 2018 году и закончилась в 2019-м. Заказчиком выступила компания Lionsgate, а само создание проходило на канадской анимационной студии Arcana Studio в Бернаби, Британская Колумбия. Изначально компания Arcana Studio была основана Шоном Патриком О'Рейли (тогда – школьным учителем) как издательство комиксов. Спустя восемь лет, в 2012 году, студия запустила свое подразделение анимации.

Сюжет “Рифа. Новые приключения” основан на одноименной графической новелле и выпущенном в рамках Free Comic Book Day одноименном комиксе. Автор сюжета книги и комикса, как автор сценария к мультику, – Шон Патрик О’Рейли.

Мультфильм миновал кинотеатры и сразу был выпущен на DVD. Издание, вышедшее 19 ноября 2019 года, также включало музыкальное видео с оригинальной песней “Go Fish (Side by Side)” в исполнении поп-певицы Кейт Стейнберг и цифровой комикс “Риф. Новые приключения”. В России мультик вышел в январе 2020 года и собрал 100 141 долларов.

Мультфильм О’Рейли был номинирован на приз в категории “Лучший анимационный полнометражный фильм” на VIII Международном конкурсе оригинальной анимации в Китае, в котором участвовали проекты и работы из 17 разных стран – от короткометражных фильмов до сериалов.

Несмотря на то, что мультфильм рассчитан на детскую аудиторию и не имеет возрастных ограничений, в нем поднимаются такие серьезные проблемы, как социальные предрассудки и экологический кризис.

Это захватывающая и смешная история отважного Алекса – рыбы-попугая, который мечтает стать Супергероем. Он получает свой шанс, когда у его кораллового рифа вспыхивает таинственный поток чёрной жижи. Тогда Алекс и его приятели - морской конек, угорь и рыба-окунь - уплывают, чтобы противостоять угрозе и спасти свой дом, они сталкиваются с затонувшим кораблем со скрытыми сокровищами, заброшенным самолетом, злыми акулами и подводным вулканом.

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 16 января 2020
Премьера онлайн 19 ноября 2019
Премьера в мире 19 ноября 2019
Возраст 0+
Прокатчик Magic Film Company
Режиссер
Шон Патрик О’Рейли
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Риф. Новые приключения 3 постера
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Риф. Новые приключения смотреть онлайн

Риф. Новые приключения
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Рыбка-попугай Алекс — уборщик на коралловом рифе, который является домом для многих морских обитателей. Важность и ответственность его работы скрыты от окружающих глаз, оставляя на поверхности лишь неприятный мусор и отходы. Все меняет появление на рифе таинственной черной жижи, которую невозможно отчистить самостоятельно. Алекс первый замечает в ней надвигающуюся катастрофу и пытается предупредить местных жителей, но получает только новые насмешки, в этот раз уже от самого короля,…
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