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Киноафиша Новости «Звездные войны»: Марк Хэмилл заявил, что больше не сыграет Люка Скайуокера

«Звездные войны»: Марк Хэмилл заявил, что больше не сыграет Люка Скайуокера

6 июня 2023 13:16
«Звездные войны»: Марк Хэмилл заявил, что больше не сыграет Люка Скайуокера

По мнению актера, «Звездные войны» больше не нуждаются в его герое.

Марк Хэмилл заявил, что не планирует возвращаться к роли Люка Скайуокера. Во время недавнего выступления на передаче Sunday Morning на телеканале CBS актер сказал, что его персонаж больше не нужен франшизе «Звездные войны»:

«Конечно, о таких вещах нельзя знать заранее, но я просто не вижу причин для возвращения. Давайте я скажу это так: у создателей «Звездных войн» сейчас есть столько нереализованных историй в запасе, что им просто не нужен Люк. У меня было свое время, и это хорошо. Но этого достаточно».

Хэмилл исполнил главную роль в оригинальной трилогии «Звездные войны» (1977–1983) Джорджа Лукаса вместе с Харрисоном Фордом и Кэрри Фишер. Спустя более 30 лет Хэмилл вернулся в серию, снявшись в фильмах «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015), «Звездные войны: Последние джедаи» (2017) и «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019). По их сюжету, Люк Скайуокер умер, израсходовав все оставшиеся у него силы, чтобы спасти своих товарищей от солдат Первого Ордена. Актер отметил, что не сразу принял этот финал:

«Когда я прочитал сценарий «Звездных войн: Последние джедаи», я сказал: «Что же, для меня это все». И начинал постепенный процесс отстранения от чего-то, что было частью моей жизни».

Помимо основных фильмов франшизы, Хэмилл сыграл молодого Люка в сериалах «Мандалорец» и «Книга Бобы Фетта», где его образ был «омоложен» с помощью цифровых технологий. В интервью Esquire актер отметил, что был очень впечатлен конечным результатам, но вряд ли повторит этот ход в будущем.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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