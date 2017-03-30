Разбуди меня, 2016

«Разбуди меня» - это дебют в полнометражном кино для продюсера Гийома Проценко («Русская зима», «Русская душа», проект «Кинопоезд»). В его картине снялись небезызвестные актёры, среди которых Ирина Вербицкая («Родина»), Константин Лавроненко («Изгнание», «Землетрясение»), Даниил Воробьёв («Гагарин. Первый в космосе»), Елена Морозова («Жажда», «Изображая жертву»), Валерий Гришко («Битва за Севастополь»), Кирилл Пирогов («Прогулка», «Брат 2») и другие.

В центре сюжета окажется молодая девушка по имени Женя, работающая в аэропорту на контроле. Когда-то давно её близкий друг Андрей улетел и не вернулся, и с тех пор все её мысли посвящены только ему. Мучительное ожидание возвращения Андрея чудесным образом дарит девушке необычную способность - вещие сны. Её жизнь резко меняется, и теперь Жене предстоит спасти свою новую любовь от гибели и избежать ужасных ошибок, вызванных нахождением между реальностью и фантазией.