Разбуди меня, 2016

«Разбуди меня» - это дебют в полнометражном кино для продюсера Гийома Проценко («Русская зима», «Русская душа», проект «Кинопоезд»). В его картине снялись небезызвестные актёры, среди которых Ирина Вербицкая («Родина»), Константин Лавроненко («Изгнание», «Землетрясение»), Даниил Воробьёв («Гагарин. Первый в космосе»), Елена Морозова («Жажда», «Изображая жертву»), Валерий Гришко («Битва за Севастополь»), Кирилл Пирогов («Прогулка», «Брат 2») и другие.
В центре сюжета окажется молодая девушка по имени Женя, работающая в аэропорту на контроле. Когда-то давно её близкий друг Андрей улетел и не вернулся, и с тех пор все её мысли посвящены только ему. Мучительное ожидание возвращения Андрея чудесным образом дарит девушке необычную способность - вещие сны. Её жизнь резко меняется, и теперь Жене предстоит спасти свою новую любовь от гибели и избежать ужасных ошибок, вызванных нахождением между реальностью и фантазией.
- «Разбуди меня» - дебютный фильм Гийома Проценко
- Сценарий к картине написал драматург Вячеслав Дурненков совместно с Андреем Стемпковским
- Композитором к фильму «Разбуди меня» выступил итальянец Джорджо Джампа («Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»)
- Оператором картины стал британец Джон Крейн, который в своих съёмочных решениях совместно с Гийомом Проценко вдохновлялся «Фарго»
Современная Москва. Молодая девушка Женя работает на паспортном контроле аэропорта. Полтора года назад уехал и не вернулся её друг Андрей. И сейчас она не может думать ни о ком другом. На фоне этого у неё появляется дар - вещие сны. Постепенно Женя становится частью окружающего её криминального мира, и сама того не осознавая, играет в нём не последнюю роль. Благодаря своему дару она знает будущее лучше, чем кто-либо другой и, как ей кажется, может его изменить. Находясь между сном и реальностью, Женя думает, что может обмануть судьбу и спасти свою новую любовь от трагедии, но так ли это на самом деле?
Фильм прошел закрытыми показами и на кинофестивалях еще в 2016 года. Премьера состоялась на «Кинотавре», где фильм участвовал в… Читать дальше…