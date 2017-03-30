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Разбуди меня Разбуди меня
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Разбуди меня, 2016

2016 / Россия
6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Разбуди меня» - это дебют в полнометражном кино для продюсера Гийома Проценко («Русская зима», «Русская душа», проект «Кинопоезд»). В его картине снялись небезызвестные актёры, среди которых Ирина Вербицкая («Родина»), Константин Лавроненко («Изгнание», «Землетрясение»), Даниил Воробьёв («Гагарин. Первый в космосе»), Елена Морозова («Жажда», «Изображая жертву»), Валерий Гришко («Битва за Севастополь»), Кирилл Пирогов («Прогулка», «Брат 2») и другие.

В центре сюжета окажется молодая девушка по имени Женя, работающая в аэропорту на контроле. Когда-то давно её близкий друг Андрей улетел и не вернулся, и с тех пор все её мысли посвящены только ему. Мучительное ожидание возвращения Андрея чудесным образом дарит девушке необычную способность - вещие сны. Её жизнь резко меняется, и теперь Жене предстоит спасти свою новую любовь от гибели и избежать ужасных ошибок, вызванных нахождением между реальностью и фантазией.

- «Разбуди меня» - дебютный фильм Гийома Проценко

- Сценарий к картине написал драматург Вячеслав Дурненков совместно с Андреем Стемпковским

- Композитором к фильму «Разбуди меня» выступил итальянец Джорджо Джампа («Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»)

- Оператором картины стал британец Джон Крейн, который в своих съёмочных решениях совместно с Гийомом Проценко вдохновлялся «Фарго»

Современная Москва. Молодая девушка Женя работает на паспортном контроле аэропорта. Полтора года назад уехал и не вернулся её друг Андрей. И сейчас она не может думать ни о ком другом. На фоне этого у неё появляется дар - вещие сны. Постепенно Женя становится частью окружающего её криминального мира, и сама того не осознавая, играет в нём не последнюю роль. Благодаря своему дару она знает будущее лучше, чем кто-либо другой и, как ей кажется, может его изменить. Находясь между сном и реальностью, Женя думает, что может обмануть судьбу и спасти свою новую любовь от трагедии, но так ли это на самом деле?

6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 марта 2017
Премьера в мире 30 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Гийом Проценко
Гийом Проценко
В ролях
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Ирина Вербицкая
Ирина Вербицкая
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разбуди меня 1 постер
Кинофестиваль Кинотавр Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Прекрасное высококонтекстуальное произведение предлагает нам отечественная киноиндустрия вместе с режиссером Гийомом Проценко, для которого фильм «Разбуди меня» стал дебютным. Немногословный и немного меланхоличный фильм рассказывает про то, как люди курят, работают и живут; ну и еще пытаются выжить посреди скучных трудовых будней, когда тишина становится постоянным спутником взрослой жизни. - Нашей задачей было достигнуть некоторой отстраненности от реальности и актеров, -…
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Наталия Пешковская 5 апреля 2017, 12:32
«Разбуди меня».
Фильм прошел закрытыми показами и на кинофестивалях еще в 2016 года. Премьера состоялась на «Кинотавре», где фильм участвовал в… Читать дальше…
Ирина 24 марта 2017, 01:27
Можно с чистой совестью порадоваться за отечественную киноиндустрию: "Разбуди меня" - пример того, как у нас могут снимать вполне себе неплохое кино.
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