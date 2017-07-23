Семейные обстоятельства — знакомое всем словосочетание, на первый взгляд суховатое, обезличенное, пригодное для заявления об отпуске или самоотвода на очередном рабочем собрании. А ведь именно оно даёт возможность утаить от чужого излишнего любопытства самое светлое, доброе, приятное — всё то, что касается лично нас и разглашению не подлежит.

Лариса Зимова — успешный адвокат. Ежедневно занимаясь семейными разводами, Лара (так называют её близкие друзья) не думает об устройстве личной жизни, она полностью погружена в повседневную круговерть: работа, подруги, взрослые дети, активная мама Галина, больная свекровь Нина Николаевна, которой требуется дорогостоящая операция…

По воле случая Лариса знакомится с хирургом Юрием, который соглашается помочь свекрови героине, но при условии, что Лара решит его имущественные разногласия с бывшей женой. Отношения героев, начавшись с деловой ноты, вскоре перерастают в трепетные чувства…