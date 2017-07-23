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Киноафиша Фильмы Семейные обстоятельства

Семейные обстоятельства

Semeynye obstoyatelstva 18+
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О фильме

Семейные обстоятельства — знакомое всем словосочетание, на первый взгляд суховатое, обезличенное, пригодное для заявления об отпуске или самоотвода на очередном рабочем собрании. А ведь именно оно даёт возможность утаить от чужого излишнего любопытства самое светлое, доброе, приятное — всё то, что касается лично нас и разглашению не подлежит.

Лариса Зимова — успешный адвокат. Ежедневно занимаясь семейными разводами, Лара (так называют её близкие друзья) не думает об устройстве личной жизни, она полностью погружена в повседневную круговерть: работа, подруги, взрослые дети, активная мама Галина, больная свекровь Нина Николаевна, которой требуется дорогостоящая операция…

По воле случая Лариса знакомится с хирургом Юрием, который соглашается помочь свекрови героине, но при условии, что Лара решит его имущественные разногласия с бывшей женой. Отношения героев, начавшись с деловой ноты, вскоре перерастают в трепетные чувства…

Страна Россия
Продолжительность 8 часов 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 23 июля 2017
Дата выхода
23 июля 2017 Россия 12+
23 июля 2017 Казахстан
23 июля 2017 Украина
Производство Amedia
Другие названия
Semeynye obstoyatelstva, Asuntos de familia, Семейные обстоятельства
Режиссер
Ольга Доброва-Куликова
В ролях
Мария Порошина
Мария Порошина
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Анна Каменкова
Анна Каменкова
Никита Юранов
Артур Ваха
Артур Ваха
Все актеры и съемочная группа
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