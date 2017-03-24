«Разбуди меня»: Рецензия Киноафиши

Русская Амели?

Прекрасное высококонтекстуальное произведение предлагает нам отечественная киноиндустрия вместе с режиссером Гийомом Проценко, для которого фильм «Разбуди меня» стал дебютным. Немногословный и немного меланхоличный фильм рассказывает про то, как люди курят, работают и живут; ну и еще пытаются выжить посреди скучных трудовых будней, когда тишина становится постоянным спутником взрослой жизни.

- Нашей задачей было достигнуть некоторой отстраненности от реальности и актеров, - поделился Гийом Проценко, - мы не использовали много крупных планов, постаравшись не прочерчивать границ между множеством реальностей. Это такой «взгляд со стороны» - мы лишь наблюдаем за происходящем.

Кадр из фильма «Разбуди меня»

В «Разбуди меня» Женя в исполнении Ирины Вебицкой чем-то по атмосфере, образу и невербальному посылу зрителю похожа на Амели. По задумке режиссера, главная героиня должна обладать характером, который бы позволил раскрыть тему пограничного состояния и выдержать нагрузку неопределенности множественности миров. Не только работать на границе, проверяя документы и ставя штамп – но и самой находясь на самом краю, осторожно балансируя между реальностью и миром снов, не будучи уверенной, спит ли она все еще, или уже проснулась.

Кадр из фильма «Разбуди меня»

Осознанные сновидения, которые начинают сниться героине, добавляют неожиданной мистики в сюжет и второй пласт смыслов. По сути, Гийом Проценко не спрашивает ничего нового, взяв за основу уже достаточно знакомую кинематографу проблему: в силах ли человеку изменить судьбу? Даже если в результате погибнет человек. «Машина времени», «Патруль времени», «Семьянин», «Терминатор», «Эффект бабочки»... Фильмы, книги, игры – проблема изучена достаточно тщательно, чтобы у человека был богатый выбор в подобных ситуациях.

Кадр из фильма «Разбуди меня»

Однако, Гийому удается вдохнуть жизнь в эту тему и, что приятно, сделать это очень по-русски. Просто потому, что в фильме так много знакомых кодов и понятий, начиная с атмосферы знакомых «Улицы разбитых фонарей» и заканчивая родными сердцу характерами, что это не похоже ни на один европейский фильм.

Кадр из фильма «Разбуди меня»

По словам сценариста Андрея Стемпковского, это режиссер еще смягчил сюжет на французский манер, убрав преобладающую русскую страстность в отношениях между мужчиной и женщиной. Добавить использование пленки разных видов в сценах, работу над цветокоррекцией и придирчивый монтаж – и получается вполне достойное кино, которое приятно и в России посмотреть, и не стыдно за границей показать. Хотя, для этого стоит хотя бы определиться с жанром, с чем, по словам Проценко, у него проблемы:

- Да я и сам на стыке, в пограничном состоянии. Сказывается 20 лет жизни во Франции, мировой столице авторского кинематографа, требующей от фильмов искренности, готовности к просмотру и обсуждению. Хотя у меня и не было ни авторского сценария, ни умения тамошних мастеров, так что, я просто решил рассказать историю. Мы намерено, кстати, использовали все стереотипы, пытаясь показать, что это не так плохо. Зачем их стыдится? Ими нужно гордиться, признавать их, относиться без предрассудков. Ситуация, показанная в фильме, свойственна не только России: будь эта история про одну из европейских стран, изменилось бы, разве что, лишь изображение потока наркотиков. Так бывает везде. Не знаю, насколько удачно, но мы старались рассказать о том, что мелкие отступления от закона постепенно создают монстров.

Потапова Лина

В российском прокате с 30 марта 2017 года

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