«Разбуди меня»: Рецензия Киноафиши
Прекрасное высококонтекстуальное произведение предлагает нам отечественная киноиндустрия вместе с режиссером Гийомом Проценко, для которого фильм «Разбуди меня» стал дебютным. Немногословный и немного меланхоличный фильм рассказывает про то, как люди курят, работают и живут; ну и еще пытаются выжить посреди скучных трудовых будней, когда тишина становится постоянным спутником взрослой жизни.
- Нашей задачей было достигнуть некоторой отстраненности от реальности и актеров, - поделился Гийом Проценко, - мы не использовали много крупных планов, постаравшись не прочерчивать границ между множеством реальностей. Это такой «взгляд со стороны» - мы лишь наблюдаем за происходящем.
В «Разбуди меня» Женя в исполнении Ирины Вебицкой чем-то по атмосфере, образу и невербальному посылу зрителю похожа на Амели. По задумке режиссера, главная героиня должна обладать характером, который бы позволил раскрыть тему пограничного состояния и выдержать нагрузку неопределенности множественности миров. Не только работать на границе, проверяя документы и ставя штамп – но и самой находясь на самом краю, осторожно балансируя между реальностью и миром снов, не будучи уверенной, спит ли она все еще, или уже проснулась.
Осознанные сновидения, которые начинают сниться героине, добавляют неожиданной мистики в сюжет и второй пласт смыслов. По сути, Гийом Проценко не спрашивает ничего нового, взяв за основу уже достаточно знакомую кинематографу проблему: в силах ли человеку изменить судьбу? Даже если в результате погибнет человек. «Машина времени», «Патруль времени», «Семьянин», «Терминатор», «Эффект бабочки»... Фильмы, книги, игры – проблема изучена достаточно тщательно, чтобы у человека был богатый выбор в подобных ситуациях.
Однако, Гийому удается вдохнуть жизнь в эту тему и, что приятно, сделать это очень по-русски. Просто потому, что в фильме так много знакомых кодов и понятий, начиная с атмосферы знакомых «Улицы разбитых фонарей» и заканчивая родными сердцу характерами, что это не похоже ни на один европейский фильм.
По словам сценариста Андрея Стемпковского, это режиссер еще смягчил сюжет на французский манер, убрав преобладающую русскую страстность в отношениях между мужчиной и женщиной. Добавить использование пленки разных видов в сценах, работу над цветокоррекцией и придирчивый монтаж – и получается вполне достойное кино, которое приятно и в России посмотреть, и не стыдно за границей показать. Хотя, для этого стоит хотя бы определиться с жанром, с чем, по словам Проценко, у него проблемы:
- Да я и сам на стыке, в пограничном состоянии. Сказывается 20 лет жизни во Франции, мировой столице авторского кинематографа, требующей от фильмов искренности, готовности к просмотру и обсуждению. Хотя у меня и не было ни авторского сценария, ни умения тамошних мастеров, так что, я просто решил рассказать историю. Мы намерено, кстати, использовали все стереотипы, пытаясь показать, что это не так плохо. Зачем их стыдится? Ими нужно гордиться, признавать их, относиться без предрассудков. Ситуация, показанная в фильме, свойственна не только России: будь эта история про одну из европейских стран, изменилось бы, разве что, лишь изображение потока наркотиков. Так бывает везде. Не знаю, насколько удачно, но мы старались рассказать о том, что мелкие отступления от закона постепенно создают монстров.
Потапова Лина
В российском прокате с 30 марта 2017 года
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