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И никого не стало
Билеты от 1000₽
Киноафиша И никого не стало

Спектакль И никого не стало

Постановка Владимира Машкова по пьесе Агаты Кристи
Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль Владимира Машкова по пьесе Агаты Кристи. Костюмы — Валентин Юдашкин

«И никого не стало» — это захватывающая пьеса Агаты Кристи, основанная на ее собственном романе, известном в России под названием «Десять негритят». В спектакле десять человек, приглашенные незнакомцем в уединенный особняк на Острове индейца, сталкиваются с неведомым мстителем. Отрезанные морем от всего мира, они становятся жертвами непредсказуемого сценария, где каждый из них обвиняется в безнаказанном убийстве, и месть неизбежна.

Непредсказуемый финал

События развиваются стремительно, и зрители, как и персонажи, будут вовлечены в напряженную атмосферу, ведущую к неожиданному финалу. Это не просто спектакль, а настоящая психологическая драма, исследующая темные стороны человеческой натуры.

Уникальная команда создателей

Автор декораций — скульптор Александр Рукавишников, который создал уникальную атмосферу, погружающую зрителей в мир страха и неизвестности. Костюмы для спектакля разработал знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин, чье мастерство добавляет дополнительный слой к визуальному восприятию истории.

Режиссура и концепция

Режиссер спектакля Владимир Машков подчеркивает, что «спектакль-детектив» — это редкий жанр в театре, который требует от артистов высокого мастерства. «Мы собираемся исследовать самые разные виды страха. Это интересное, местами жутковатое путешествие», — отмечает он. Каждый зритель сможет ощутить на себе все напряжение и эмоции, возникающие в ходе сюжета.

Не упустите возможность увидеть это театральное произведение, которое обещает стать настоящим событием сезона!

Режиссер
Владимир Машков
Владимир Машков
В ролях
Евгений Миллер
Евгений Миллер
Виталий Егоров
Виталий Егоров
Ксения Утехина
Ксения Утехина
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Олег Антонов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало И никого не стало

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