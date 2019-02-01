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МЫ - Финальный трейлер
Киноафиша Трейлеры МЫ. Финальный трейлер

МЫ. Финальный трейлер

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Дата публикации: 5 октября 2022
МЫ – Прошло 200 лет после катастрофы, практически уничтожившей человечество. Выжившие сумели построить совершенное Единое Государство, где у каждого – свой порядковый номер, униформа, стеклянный дом и секс по расписанию, и в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с загадочной и прекрасной И-330 полностью переворачивает мир Д-503. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. И самое страшное: он узнает, что есть те, кто стремится разрушить последний оплот человечества – Единое Государство… По мотивам романа Евгения Замятина «Мы».
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ps_eydelzon 1 февраля 2019, 12:47
Оценка
интересно будет посмотреть 🤔
1 февраля 2019, 12:47 Ответить
Опер Погон 27 апреля 2021, 10:03
Выглядит амбициозно. Мне нравятся качественные антиутопии!
27 апреля 2021, 10:03 Ответить
Роман Любименко 30 апреля 2021, 09:43
Трейлер очень порадовал своей стилистикой и интригующей смысловой составляющей
30 апреля 2021, 09:43 Ответить
Слава Крулатов 10 мая 2021, 09:50
Замятина когда-то читал. Книга на злобу дня, что называется. А значит стоит дождаться и выхода экранизации. тем более что выглядят материалы очень интересно
10 мая 2021, 09:50 Ответить
nevo_1986 4 ноября 2022, 17:35
Антиутопия, сейчас уже реализм
4 ноября 2022, 17:35 Ответить
Константин Шайтор 1 сентября 2025, 13:08
Шёл третий год с объявленной даты премьеры. А о реальном выходе на экраны так ничего и неизвестно...
1 сентября 2025, 13:08 Ответить
Киноафиша.инфо 25 сентября 2025, 14:25
в ответ на сообщение Константин Шайтор от 1 сентября 2025, 13:08
Надеемся, что скоро это изменится!
25 сентября 2025, 14:25 Ответить
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