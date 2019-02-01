МЫ
– Прошло 200 лет после катастрофы, практически уничтожившей человечество. Выжившие сумели построить совершенное Единое Государство, где у каждого – свой порядковый номер, униформа, стеклянный дом и секс по расписанию, и в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с загадочной и прекрасной И-330 полностью переворачивает мир Д-503. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. И самое страшное: он узнает, что есть те, кто стремится разрушить последний оплот человечества – Единое Государство…
По мотивам романа Евгения Замятина «Мы».
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