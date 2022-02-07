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Киноафиша Сериалы Номинация
Номинация (2022 - …) Номинация 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 4 часа 0 минут
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О чем сериал

Российский драматический сериал «Номинация» — это история о младшей дочери известного в СССР и ныне покойного режиссера Алексея Истомина. В беседе с журналистами Вера резко и безапелляционно говорит все, что думает о современном российском кино. Героиня может позволить себе такую дерзость, ведь ее позвали сниматься в Голливуд. В своих мечтах девушка уже прославилась на весь мир. Но съемки картины срываются. Вера, испортившая отношения со всеми представителями отечественного кинематографа, вынуждена искать хоть какую-то работу.

Номинация - трейлер
Номинация
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Анастасия Микульчина
Анастасия Микульчина
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Номинация - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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