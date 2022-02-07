Российский драматический сериал «Номинация» — это история о младшей дочери известного в СССР и ныне покойного режиссера Алексея Истомина. В беседе с журналистами Вера резко и безапелляционно говорит все, что думает о современном российском кино. Героиня может позволить себе такую дерзость, ведь ее позвали сниматься в Голливуд. В своих мечтах девушка уже прославилась на весь мир. Но съемки картины срываются. Вера, испортившая отношения со всеми представителями отечественного кинематографа, вынуждена искать хоть какую-то работу.