«Этерна»: Рецензия Киноафиши

Экранизация романов Веры Камши «Отблески Этерны» выглядела как минимум интригующе. Большое фэнтези без привязки к русским сказкам и с самобытным сеттингом. За проект взялись настоящие фанаты первоисточника, расписавшие свой проект на целых 5 сезонов вперед. Правда, пока это только планы. Все начинается с «Этерна: Часть первая» – то ли фильма, то ли полуторачасовой пилотной серии, которой предстоит приоткрыть дверцу в этот мир. Знакомство будет скоротечно и, возможно, поспешно, ведь продолжение мы сможем увидеть в лучшем случае только в 2023 году.

В самом начале нас встречает анимированное вступление с закадровым голосом, объясняющее текущее положение дел и здешнюю мифологию. Такая утрамбованная экспозиция, в которой нас хотя бы не заставляют читать, а предлагают слушать и наблюдать за малоинформативным анимационным интро. Если вы не сможете понять, и уж тем более запомнить, рассказанное — приготовьтесь, это ощущение не покинет вас до самых титров. Дальше нас продолжат засыпать терминами, королевскими домами, именами, титулами и землями. Это действительно напоминает самую первую страницу книги Веры Камши, в которой почти все место занимают сноски. Вот только в экранизации, кажется, позабыли, что зрителю тоже требуются объяснения. Но даже усвоив суровую терминологию этих мест, мы встречаем пафосные разговоры о чести и достоинстве, а на десерт – обязательные советы о подавлении эмоций во время ближнего боя. Такой стандартный «набор молодого бойца» практически любой саги, где центральным персонажем становится юный герой.

Этерна: Часть первая

Отсюда всплывают и проблемы с сюжетом, состоящим из двух независимых частей. Первая – об истинном наследнике престола Альдо Ракане, скрывающемся в нейтральных землях от преследования. Вторая — о сыне мятежника, Ричарде Окделле, отец которого попытался вернуть власть законному дому и погиб в бою. У каждого есть обязательные флешбэки о прошлом и очередные горы малопонятной экспозиции. На пользу повествованию не идет и охваченный промежуток времени. Например, история Окделла длится более полугода и умещается в 30 минут времени, предлагая нам очень скомканный рассказ о его обучении. Ракану повезло и того меньше, ведь происходящее с ним ограничивается парой малопонятных сцен, только подводящих нас к подобию действия. Фактически перед нами – завязка большого фэнтезийного эпоса, которой тесно в своих рамках и не получается развернуться лицом к простому зрителю. На пользу не идет и ожидание продолжения длиною в год. Если сейчас сложно запомнить хоть что-то, то спустя время события окончательно выветрятся из памяти.

Визуально «Этерна: Часть первая» как будто тоже пытается отдать дань уважения книгам. Точнее, обложкам всего русского фэнтези, уже превратившимся в отдельный вид «искусства». Визуальный ряд картины напоминает съемки игр ролевиков где-то за городом. И если костюмы с оружием выглядят не так уж и плохо, то с декорациями явные проблемы. Им сильно недостает глубины. Одна часть — это нарисованный фон, другая – жидкие леса, больше напоминающие парки в пригородах Санкт-Петербурга. Иногда действие перетекает в помещения, но они выглядят отдельными комнатами, воссозданными в съемочном павильоне. В «Этерне» очень сложно прочувствовать размеры этого мира и поверить в его подлинность. Но обвинять создателей в ненадлежащем качестве почему-то не хочется. Все-таки просмотр создает ощущение, что съемочная группа попыталась выжать максимум из своих возможностей. Подкачала лишь музыка, звучащая как синтетические струнные референсы из старого фэнтези.

Этерна: Часть первая

Главная проблема «Этерны» – порог вхождения в ее мир. Кажется, без прочтения книг в происходящем просто невозможно разобраться. В первой части слишком много сюжетных линий, которым не хватает времени. Перед нами сменяются года, герои проходят долгий путь, а их характеры так и остаются схематичными, не меняясь из-за окружающих обстоятельств и преподнесенных уроков. При этом персонажи упорно стремятся разговаривать на собственном языке, понятном лишь избранным счастливчикам, читавшим оригинал. Чтобы разобраться в сюжете, нужно прикладывать явные усилия, слишком большие для развлекательного проекта. Кажется, за «Этерной» действительно стоят фанаты оригинала, которые в своем стремлении сделать качественную экранизацию позабыли о зрителе. С другой стороны, перед нами первая за долгое время попытка сделать большое русское фэнтези, и уже одно это заслуживает толику уважения.