Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Буду сниматься в кино

Спектакль Буду сниматься в кино

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедийная драма Нила Саймона

Сюжет

В центре истории — сценарист, переживающий творческий кризис и сложные отношения с любимой женщиной. Его жизнь внезапно меняется, когда однажды утром в его доме появляется взрослая дочь, которую он оставил в трёхлетнем возрасте. Девушка полна амбиций и надеется с помощью отца пробиться в Голливуд.

Смущение и растерянность сменяются попытками наладить отношения. Герои проходят путь к пониманию, открывая для себя, что в каждой жизни есть место для прощения, любви и новых надежд.

О спектакле

«Буду сниматься в кино» — это не просто комедия, это рассказ о простых человеческих чувствах: обретении и потере, разочарованиях и новых встречах. Нил Саймон мастерски вплетает в сюжет тонкий юмор, который помогает зрителям взглянуть на сложные жизненные ситуации с лёгкостью и теплотой.

Зрителя ждет история, полная эмоций, в которой, как и в жизни, всё уникально — от боли до радости, от веры до открытий.

Режиссер
Владимир Золотарь
В ролях
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Мария Мацель
Мария Мацель

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Карлсон, который живет на крыше
0+
Детский Кукольный
Карлсон, который живет на крыше
10 августа в 17:00 Karlsson Haus
от 1600 ₽
Казанова
16+
Драма
Казанова
19 октября в 18:00 Пушкинская школа Владимира Рецептера
от 1200 ₽
Училка из будущего
12+
Драма
Училка из будущего
20 сентября в 12:00 Комедианты
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше