Российский криминальный сериал «Агеев» – это история о талантливом оперативнике по имени Антон Агеев, у которого лучшие показатели раскрываемости преступлений в городе. В связи с этим начальству приходится терпеть его самоуправство, нелюдимость и специфичные методы ведения дел. И только Кира Кириллова, которая появилась в отделении 5 лет назад, сумела узнать правду о закрытом Агееве. Кира и Антон случайно оказались очевидцами убийства. Изучая видеозапись с места преступления, Агеев понял, что Кира связана с этим делом...