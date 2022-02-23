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Киноафиша Сериалы Агеев
Агеев (2022 - …) Агеев 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 6 часов 40 минут
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О чем сериал

Российский криминальный сериал «Агеев» – это история о талантливом оперативнике по имени Антон Агеев, у которого лучшие показатели раскрываемости преступлений в городе. В связи с этим начальству приходится терпеть его самоуправство, нелюдимость и специфичные методы ведения дел. И только Кира Кириллова, которая появилась в отделении 5 лет назад, сумела узнать правду о закрытом Агееве. Кира и Антон случайно оказались очевидцами убийства. Изучая видеозапись с места преступления, Агеев понял, что Кира связана с этим делом...

Агеев - трейлер
Агеев
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Геннадий Смирнов
Геннадий Смирнов
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Агеев - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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