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Постер к сериалу Мосгаз. Дело № 8: Западня
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Киноафиша Сериалы Мосгаз. Дело № 8: Западня
Мосгаз. Дело № 8: Западня (2021 - …) Мосгаз. Дело № 8: Западня 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 40 минут
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О чем сериал

Сериал «Мосгаз. Дело №8: Западня» рассказывает о новом расследовании МУРа под руководством Ивана Черкасова. Прямо во время подготовки к легендарной Олимпиаде-80 в Москве происходит несколько дерзких преступлений. Судя по всему, недавно вышедший на свободу уголовник по кличке Череп мстит своим криминальным подельникам. Однако ни одной прямой улики против него нет. Следователю Черкасову придется поломать голову над этим делом. А начальство требует от него немедленно очистить столицу от преступности.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Марина Александрова
Марина Александрова
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мосгаз. Дело № 8: Западня - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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