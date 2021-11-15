Сериал «Мосгаз. Дело №8: Западня» рассказывает о новом расследовании МУРа под руководством Ивана Черкасова. Прямо во время подготовки к легендарной Олимпиаде-80 в Москве происходит несколько дерзких преступлений. Судя по всему, недавно вышедший на свободу уголовник по кличке Череп мстит своим криминальным подельникам. Однако ни одной прямой улики против него нет. Следователю Черкасову придется поломать голову над этим делом. А начальство требует от него немедленно очистить столицу от преступности.