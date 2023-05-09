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Киноафиша Сериалы Топор 1945. Кенигсберг

Топор 1945. Кенигсберг (2023 - 2023)

Топор 1945. Кенигсберг 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 1 час 40 минут
О чем сериал

Молодые бойцы советской армии находят немецкий клад. Четвертая часть военной драмы о подвигах Ивана Родина и его боевых товарищей. Зима 1945 года. Советская Армия активно наступает на Восточную Пруссию, приближая победу. В разведроту Одинцова отправляют молодых ребят без боевого опыта. Он принимает решение не рисковать и оставляет их охранять тыл в небольшом поместье вместе с раненым Родиным. Неожиданно один из бойцов находит клад с драгоценностями. Хозяин поместья признается, что его тут оставили немцы. Вскоре становится понятно, что они не забыли про спрятанные сокровища.

В ролях
В ролях
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Вадим Сквирский
Вадим Сквирский
Руслан Ягудин
Руслан Ягудин
Петр Логачев
Петр Логачев
Константин Адаев
Константин Адаев
Андрей Полищук
Андрей Полищук
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Топор 1945. Кенигсберг - Сезон 1 Сезон 1
2023, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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