Советские разведчики против немецких диверсантов: вышел трейлер военного сериала «Операция «Неман»

Стриминговый сервис Wink представил трейлер военно-исторического мини-сериала «Операция «Неман», основанного на романе «Момент истины» Владимира Богомолова. Центральные роли в шоу исполнили Александр Яценко («Праведник»), Алексей Кравченко («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Алексей Макаров («Гости из прошлого»), Андрей Смоляков («Движение вверх») и Сергей Маковецкий («Зулейха открывает глаза»).

Действие разворачивается в 1944 году. В центре сюжета — оперативная группа советской контрразведки под руководством капитана Алехина (Яценко). Солдатам поручают задание выследить и ликвидировать немецкую диверсионную группу «Неман», стремящуюся добыть разведданные, способные помочь Вермахту подготовить мощный удар в западной Беларуси. Вражеский отряд возглавляет агент Мищенко (Кравченко), знакомый Алехину не понаслышке. Контрразведчики идут по следу Мищенко, отрабатывая одну версию за другой, но диверсант всегда оказывается на шаг впереди.

Режиссером сериала является Сергей Виноградов, наиболее известный по таким проектам, как «Формула преступления» и «По законам военного времени».

Премьера «Операции «Неман» состоится на Wink этой весной.