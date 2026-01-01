Спектакль Мастер и Маргарита

«Мастер и Маргарита» — грандиозная постановка в Театре наций

В Государственном театре наций состоится долгожданная премьера спектакля «Мастер и Маргарита» по одноимённому роману Михаила Булгакова. Этот шедевр интерпретирует выдающийся канадский режиссёр Робер Лепаж, который уже успел поразить московскую публику своей предыдущей работой — «Гамлет | Коллаж».

Многослойная интерпретация

Режиссёр отмечает, что «Мастер и Маргарита» — это не просто история любви; это сложная политическая и социальная сатира, пародийная комедия и фантастическая сказка. «Это крупнейшее произведение русской литературы и манифест, осуждающий конформизм и пропагандирующий творческую свободу», — говорит Лепаж. Его интерпретация будет полна вызовов и новаторских решений, которые позволят создать совершенно новый театральный опыт.

Визуальные эффекты и костюмы

Спектакль удивит зрителя грандиозным техническим замыслом: более 100 комплектов костюмов-трансформеров, исполненных 13 актерами, создадут эффект молниеносных переодеваний. Зрителям представятся различные эпохи и события: от Москвы 1920-1930-х годов до мистического бала Сатаны и библейских сюжетов.

Три романа в одном

По словам режиссёра, в произведении Булгакова сосредоточены три романа: история Пилата и Христа, реальная жизнь Мастера и Маргариты, а также магический мир Воланда. «Мастер приносит с собой историю Пилата, а Маргарита взаимодействует с запретным миром», — объясняет Лепаж. Эти персонажи сплетают три уровня и три рассказа в единое целое, создавая особую динамику на сцене.

Иллюзия на сцене

Одним из главных сценографических приёмов станет «Призрак Пеппера» — техника, позволяющая объектам появляться и исчезать, становиться прозрачными и принимать новые формы. Это добавляет элемент магии в спектакль, который, по мнению создателей, удивит зрителей и заставит их затаить дыхание.

Генеральный партнер спектакля: Ашот Хачатурянц.