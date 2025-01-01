Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Уильям Х. Мэйси
Награды
Награды и номинации Уильяма Х. Мэйси
William H. Macy
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Уильяма Х. Мэйси
Оскар 1997
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Сандэнс 2012
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667