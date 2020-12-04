«Преступить черту»: Рецензия Киноафиши

Дани (Марио Касас) после променада за сигаретами длиной в несколько минут возвращается домой. Он находит отца мертвым. После похорон мужчина не намерен брать отпуск или хотя бы пару отгулов. Наоборот, Дани рассчитывает загрузить себя на работе сменами донельзя, лишь бы отвлечься и пройти через этот период поскорее. Его сестра Лаура (Элизабет Ларена) покупает брату билет в кругосветное путешествие, понимая, что без небольшого «побега» тот, без сомнений, свихнется на своей работе. Накануне, расслабившись и погрузившись в мечтания о поездке, Дани встречает Милу (Милена Смит). Она взволнована, еле скрывает слезы и просит заплатить за ее обед, потому что спутник, как назло, не пришел на встречу. Девушка увлекает Дани с собой: сначала собственноручно делает ему татуировку, вломившись в соответствующий салон, затем ведет его к себе домой. Там их настигает разъяренный экс-бойфренд Милы. Разговор на повышенных тонах переходит в драку и последующее кровопролитие. Встреча заканчивается необратимой трагедией, Дани в панике покидает квартиру и не понимает, что ему делать дальше. Вокруг полиция, в кармане билет на самолет, внутри клокочет совесть. Он не отступит, но возможностей для благополучного исхода с каждым часом оказывается все меньше.

Преступить черту

Марио Касас давно закрепился в статусе большой звезды испаноязычного кино. По несколько разножанровых полнометражных проектов в год и участие в крупных сериалах даром не проходят. Совместная работа с Алексом де ла Иглесиа («Ведьмы из Сугаррамурди», «Убойный огонек», «Бар») давно позволила актеру сломать застоявшееся амплуа героя-любовника. В «Преступить черту» Касас предстает замкнутым, нерешительным, этаким зажатым офисным работником, который навсегда изменится даже не после смерти собственного отца, а из-за одной проклятой ночи, за время которой он неоднократно примет сомнительные решения и позволит себе поддаться инстинктам. Метод режиссера Виктори напоминает «Викторию» Себастьяна Шиппера: дать как можно больше пространства, «воздуха» своему герою, фиксировать даже самые незначительные мелочи, которые приводят к неисправимому. Уже в прологе камера следует за Дани: тот вальяжно идет по летним улочкам, собираясь купить сигареты. Зритель следит за главным героем до тех пор, пока Виктори не подведет того к очередной причине будущей психологической травмы. Именно эти существенные для постановщика сцены фиксируются особенно подробно и дотошно. Все, что между, — короткий монтаж, восьмерки, усредненное кино.

Преступить черту

Виктори позволяет передохнуть, осмотреться, запомнить Дани в естественной среде обитания. Завязка, связанная с Милой, как и последующие скитания по городу, — напряженное, бескомпромиссное, пусть и полное жанровых допущений действо. Касас меняется в лице: ужимки «белого воротничка», внутренний дискомфорт — все это не выдерживает напора обстоятельств. Надежда отправиться в кругосветное путешествие оказывается ироничной рифмой к не менее обширному пути познания самого себя, своих возможностей, физических сил, злобы, подсознательного желания во что бы то ни стало пережить эти двадцать четыре часа и наконец забыть о том, что произошло. «Преступить черту» — из тех фильмов, что спустя несколько лет с большим азартом поглощает Голливуд и на свет появляется англоязычный ремейк. Не удивительно, если работу Виктори в скором времени постигнет участь условного датского «Виновного» Густава Мёллера, который сейчас переснимают с Джейком Джилленхолом в главной роли. Виктори ответственен прежде всего за увлекательный аттракцион, который он закладывал в драматургическую структуру. «Преступить черту» — возможность увлечься, последовать за лирическим героем Касаса в темную ночь и посмотреть, что будет дальше. Будет ли это работать во время второго просмотра? Вопрос, впрочем, не столь значимый, иные фильмы неисправны и при первом ознакомлении.