«Дикая история»: Рецензия Киноафиши

Бар грешников

Элена (Бланка Суарес) ищет бутик-отель, там у нее запланирована встреча с парнем с сайта знакомств. Правда, найти этот маленький уголок дизайнерских изысков в Мадриде не так уж и просто, плюс волнение дает о себе знать, и девушка не может выпустить из рук телефон – подруга на проводе. В итоге мобильный разряжен, цыганка, не получившая денег, не пожалела и прокляла, изрядно подпортив настроение. В поисках розетки Элена забредает в бар, но выйдет ли она оттуда – вопрос. Посетителей кафе, как только они переступают за порог заведения, отстреливают, да и внутри не спокойно. Теории строятся, напряжение растет, случайные знакомые особо не церемонятся друг с другом – война за жизнь в баре Мадрида набирает обороты.

Кадр из фильма «Дикая история»

Алекс де ла Иглесиа помещает в замкнутом помещении грешников дня сегодняшнего: блудница всего лишь ищет свою любовь, а дальше как пойдет, алчность конденсируется в образе нелюбимой жены (Кармен Мачи), разменявшей n-десяток лет и очередную купюру ради азартной игры. Кто-то из узников бара мил и очарователен, как Элена и тщеславный трусишка Начо (Марио Касас), например. Кто-то словно забыл умыться после Хэллоуина – как бы злобная хозяйка бара Ампаро (Тереле Павес) не настаивала на том, что у нее укладка такая… Заглянул в мадридский бар и совсем уж колоритный персонаж – попрошайка Израэль (Хайме Ордоньес). Он пытается запугать посетителей и выкрикивает «цитаты» из религиозных текстов. Другие завсегдатаи кафешки внешне не так примечательны: мини-юбки не носят, хипстерскую бороду не отращивают. Но и у них есть камень за пазухой.

Кадр из фильма «Дикая история»

Алекс де ла Иглесиа запирает грешников в маленьком аду, оставляя призрачную надежду на спасение, с каждым новым твистом становящуюся все иллюзорнее. Причину отстрела посетителей бара долго искать не придется. Без лишних спойлеров заметим лишь, что «Дикая история», несмотря на довольно четкую локализацию событий, территориальные границы преобразует. Катастрофы, происходящие на другом континенте, непосредственно затронут крошечный бар в столице Испании, и забыть об ужасах, переключив канал телевизора, европейцам не удастся. Мир далеких новостей приблизится и вторгнется в плоть жителей Мадрида, с удивлением наблюдающих из западни, как лихо создаются репортажи. В кривом зеркале вещательных каналов они не находят место для своего кошмара наяву.

Кадр из фильма «Дикая история»

«Дикая история» – трэш-комедия с не самыми ожидаемыми поворотами сюжета. Без клише в ней, конечно, тоже не обошлось, но сюжетообразующая «глупость» персонажей здесь напрочь стирает веру в счастливый конец и раздвигает временные рамки для работы Алекса де ла Иглесиа. Разбушевавшиеся от жажды жизни узники в столичном баре ведут себя едва ли умнее колонистов с корабля «Завет» у Ридли Скотта. О последствиях действий в кафешке никто не задумывается, другие люди для грешников, мечтающих сбежать из преисподней, словно не существуют. И дело не столько в том, что фильм показывает, сколько в том, что «семена» маленькой войны в баре могут взойти и после титров, поэтому заключительная сцена допускает пугающее соседство хэппи-энда и предчувствие разгара апокалипсиса.

Кадр из фильма «Дикая история»

Алекс де ла Иглесиа не первый и явно не последний режиссер, дирижирующий срыванием масок с пристойных лиц несчастных, оказавшихся в ловушке. Замкнутое помещение – хорошее увеличительное стекло, не только искажающее масштаб и экспериментирующее с оптикой, но и подпаливающее в пристальных лучах софитов попавших под него. Испанец об иронии не забывает, смешивает громкие речи и показную нравственность с инстинктами и няшной привлекательностью Марио Касаса, задорно чередуя пафос и гламур в злоключениях посетителей мадридского бара со зловониями канализации.

Елена Громова

В российском прокате с 13 июля 2017 года

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