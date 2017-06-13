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Клара Лаго
Клара Лаго
Clara Lago
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Клара Лаго
Clara Lago
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Дата рождения
6 марта 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Рост
161 см
Биография Клары Лаго
Родилась 6 марта 1960 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Клары Лаго
Короли интриги
детектив, комедия
2019, Аргентина / Испания
7.0
Пассажир
боевик, триллер
2018, США
7.0
Орбита 9
фантастика, драма, мелодрама
2016, Испания
6.0
В конце туннеля
криминал, драма, триллер
2016, Аргентина / Испания
7.0
Переводчик
криминал, драма
2015, Россия
3.0
Вымирание
ужасы, фантастика, драма
2015, Испания / США / Венгрия / Франция
5.0
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
мелодрама, драма
2012, Испания
8.0
Конец света
триллер
2012, Испания
5.0
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13 июня 2017 11:12
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