Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Харлан Кобен. Невиновен
Постер к сериалу Харлан Кобен. Невиновен
Постер к сериалу Харлан Кобен. Невиновен
Постер к сериалу Харлан Кобен. Невиновен
Постер к сериалу Харлан Кобен. Невиновен
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Харлан Кобен. Невиновен
Харлан Кобен. Невиновен (2021 - …) El inocente 18+
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 57 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 7 часов 36 минут
О чем сериал

«Харлан Кобен. Невиновен» — испанский сериал, снятый в жанре криминальной драмы. Производством шоу занимался онлайн-сервис Netflix. В центре сюжета оказывается мужчина по имени Матео, который выходит на волю через девять лет заключения. В прошлой жизни он случайно ввязался в ссору и убил невиновного человека, за что и получит соответствующее наказание. Отбыв свой срок, главный герой пытается наладить отношения с бывшей возлюбленной, однако ряд трагических событий вновь отдаляет их друг от друга...

Харлан Кобен. Невиновен - дублированный трейлер первого сезона
Харлан Кобен. Невиновен
дублированный трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Марио Касас
Марио Касас Mateo
Хосе Коронадо
Хосе Коронадо Teo Aguilar
Хуана Акоста
Хуана Акоста
Александра Хименес
Александра Хименес Lorena
Аура Гарридо
Аура Гарридо Olivia
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Харлан Кобен. Невиновен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Харлан Кобен. Невиновен
Кадры из сериала
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши