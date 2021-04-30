«Харлан Кобен. Невиновен» — испанский сериал, снятый в жанре криминальной драмы. Производством шоу занимался онлайн-сервис Netflix. В центре сюжета оказывается мужчина по имени Матео, который выходит на волю через девять лет заключения. В прошлой жизни он случайно ввязался в ссору и убил невиновного человека, за что и получит соответствующее наказание. Отбыв свой срок, главный герой пытается наладить отношения с бывшей возлюбленной, однако ряд трагических событий вновь отдаляет их друг от друга...