Изгой

, 2025
Molt lluny
Испания, Нидерланды / драма / 18+
Молодой испанский болельщик Серхио приезжает в Утрехт поддержать свою команду «Эспаньол», но перед вылетом домой у него случается приступ паники. Он инсценирует потерю документов и спонтанно остаётся в Нидерландах, полностью оборвав связь с прошлым. Без денег и знания языка он в одиночестве выживает тяжёлым физическим трудом. Постепенно Серхио осознаёт: его побег – попытка освободиться от навязанных ролей и принять свою подавленную идентичность. Преодолев тысячи километров и множество лишений, он находит в себе мужество посмотреть правде в глаза и отпустить груз прошлого.

Марио Касас
Марио Касас
Давид Вердагер
Давид Вердагер
Ильяс Эль Уахдани
Jetty Mathurin
Reinout de Vey Mestdagh
Hanneke van der Paardt
Режиссер Жерар Омс
Сценарист Жерар Омс
Композитор Сильвия Перес Крус
Страна Испания / Нидерланды
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 16 марта 2025
Дата выхода
11 апреля 2025 Испания 12
Сборы в мире $491 015
Производство Zabriskie Films, Revolver Amsterdam, 3Cat
Другие названия
Molt lluny, Away, Muy lejos, Zo Ver Weg, Изгой

6.7
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
