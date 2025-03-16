Молодой испанский болельщик Серхио приезжает в Утрехт поддержать свою команду «Эспаньол», но перед вылетом домой у него случается приступ паники. Он инсценирует потерю документов и спонтанно остаётся в Нидерландах, полностью оборвав связь с прошлым. Без денег и знания языка он в одиночестве выживает тяжёлым физическим трудом. Постепенно Серхио осознаёт: его побег – попытка освободиться от навязанных ролей и принять свою подавленную идентичность. Преодолев тысячи километров и множество лишений, он находит в себе мужество посмотреть правде в глаза и отпустить груз прошлого.