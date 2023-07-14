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Постер фильма Птичий короб: Барселона
5.4
Птичий короб: Барселона - Трейлер
Киноафиша Фильмы Птичий короб: Барселона
5.4

Птичий короб: Барселона

, 2023
A ciegas
Испания, США / ужасы, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма Птичий короб: Барселона
5.4
Птичий короб: Барселона - Трейлер
Птичий короб: Барселона  Трейлер

В ролях

Джорджина Кэмпбелл
Джорджина Кэмпбелл
Claire
Марио Касас
Марио Касас
Sebastián
Мишель Хеннер
Мишель Хеннер
Liliana
Диего Кальва
Диего Кальва
Octavio
Леонардо Сбаралья
Леонардо Сбаралья
Наиля Шуберт
Sofia
Alejandra Howard
Anna
Патрик Криаду
Rafa
Селия Фрейхейро
Laura
Лола Дуэньяс
Лола Дуэньяс
Isabel
Гонсало де Кастро
Гонсало де Кастро
Roberto
Режиссер Давид Пастор, Алекс Пастор
Сценарист Давид Пастор, Алекс Пастор, Chris Morgan
Композитор Зелтия Монтес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 июля 2023
Премьера в мире 14 июля 2023
Производство Chris Morgan Productions, Dylan Clark Productions, Fish Blowing Bubbles
Другие названия
Bird Box: Barcelona, A ciegas, Bird Box Barcellona, Bird Box Barcelona, Bird Box: Orbește: Barcelona, Froid aux yeux: Barcelone, Kafes: Barselona, Lồng Chim: Barcelona, Madarak a dobozban: Barcelona, Nie otwieraj oczu: Barcelona, V pasti: Barcelona, Με τα μάτια κλειστά: Βαρκελώνη, Пташиний короб: Барселона, Птичий короб: Барселона, バード・ボックス: バルセロナ, 蒙上你的眼：逃出巴塞罗那, 蒙上你的眼：逃出巴塞隆納, 蒙上眼, Caixa de Pássaros Barcelona, جعبه پرنده: بارسلونا, 버드 박스: 바르셀로나

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
5.3 IMDb
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Обновлено 29 апреля 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Птичий короб: Барселона - Трейлер
Птичий короб: Барселона Трейлер
Птичий короб: Барселона - Тизер 2
Птичий короб: Барселона Тизер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

[первые реплики]
Anna Можно уже открыть глаза?
Sebastián Пока нет, мы почти на месте.
Anna Где мы?
Sebastián Секундочку, увидишь сама. Ладно, открывай. Та-да!
[протягивает роликовые коньки]
Anna [оглядываясь по пустому катку] Вау!

Отзывы о фильме

Павел Цапюк 2 августа 2023, 15:58
Другой сценарист, другой режиссер, но продюсеры отчасти те же, среди них — режиссерша (режисересса?) первой части. Преемственность т. о. ощущается,… Читать дальше…
Weteran Mc 24 июня 2024, 00:17
Фильм получился скучный. В первую половину вообще ничего не происходило. Лишь одни разговоры о том, кто кого любит и т.д., плюс понты молодого… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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6 июня 2023 11:54 Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона» Действие спин-оффа разворачивается параллельно с событиями оригинального фильма.
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