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Птичий короб: Барселона
5.4
Птичий короб: Барселона
, 2023
A ciegas
Испания, США / ужасы, фантастика / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Отзывы
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Кадры
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Трейлеры
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Цитаты
Места съёмок
5.4
Птичий короб: Барселона
Трейлер
Трейлер
В ролях
Джорджина Кэмпбелл
Claire
Марио Касас
Sebastián
Мишель Хеннер
Liliana
Диего Кальва
Octavio
Леонардо Сбаралья
Наиля Шуберт
Sofia
Alejandra Howard
Anna
Патрик Криаду
Rafa
Селия Фрейхейро
Laura
Лола Дуэньяс
Isabel
Гонсало де Кастро
Roberto
Режиссер
Давид Пастор
,
Алекс Пастор
Сценарист
Давид Пастор
,
Алекс Пастор
,
Chris Morgan
Композитор
Зелтия Монтес
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания / США
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
14 июля 2023
Премьера в мире
14 июля 2023
Производство
Chris Morgan Productions, Dylan Clark Productions, Fish Blowing Bubbles
Другие названия
Bird Box: Barcelona, A ciegas, Bird Box Barcellona, Bird Box Barcelona, Bird Box: Orbește: Barcelona, Froid aux yeux: Barcelone, Kafes: Barselona, Lồng Chim: Barcelona, Madarak a dobozban: Barcelona, Nie otwieraj oczu: Barcelona, V pasti: Barcelona, Με τα μάτια κλειστά: Βαρκελώνη, Пташиний короб: Барселона, Птичий короб: Барселона, バード・ボックス: バルセロナ, 蒙上你的眼：逃出巴塞罗那, 蒙上你的眼：逃出巴塞隆納, 蒙上眼, Caixa de Pássaros Barcelona, جعبه پرنده: بارسلونا, 버드 박스: 바르셀로나
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Рейтинг фильма
5.4
Оцените
15
голосов
5.3
IMDb
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Обновлено 29 апреля 2025
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Птичий короб: Барселона
Трейлер
0
0
Птичий короб: Барселона
Тизер 2
0
0
Все трейлеры
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Кадры из фильма
Цитаты
[первые реплики]
Anna
Можно уже открыть глаза?
Sebastián
Пока нет, мы почти на месте.
Anna
Где мы?
Sebastián
Секундочку, увидишь сама. Ладно, открывай. Та-да!
[протягивает роликовые коньки]
Anna
[оглядываясь по пустому катку]
Вау!
Отзывы о фильме
Павел Цапюк
2 августа 2023, 15:58
Другой сценарист, другой режиссер, но продюсеры отчасти те же, среди них — режиссерша (режисересса?) первой части. Преемственность т. о. ощущается,…
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Weteran Mc
24 июня 2024, 00:17
Фильм получился скучный. В первую половину вообще ничего не происходило. Лишь одни разговоры о том, кто кого любит и т.д., плюс понты молодого…
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Новости о фильме
14 июля 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Город астероидов», новые «Трансформеры» и постапокалиптические «Чудотворцы»
На этой неделе стриминги предлагают найти пропавшего ребенка, зависнуть с забавными вампирами, отправиться на конференцию в сопровождении голливудских звезд и взглянуть правде в глаза.
29 июня 2023 12:19
Ужас достигает новых высот в трейлере хоррора «Птичий короб: Барселона»
В спин-оффе сыграли Марио Касас, а также звезды «Вавилона» и «Варвара».
6 июня 2023 11:54
Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона»
Действие спин-оффа разворачивается параллельно с событиями оригинального фильма.
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