Дата публикации: 11 апреля 2025
Память сердец – Хуан Пабло, талантливый ювелир, отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но прошлое не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же, спустя столько лет Хуан сделает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу. Сможет ли любовь преодолеть границы времени, или она обречена исчезнуть навсегда?
User 14 июня 2025, 00:43
Оценка
Хорошее, душевное, красивое кино!мне понравился 🫶
14 июня 2025, 00:43 Ответить
elienow 15 июня 2025, 23:45
Оценка
Прекрасный фильм
15 июня 2025, 23:45 Ответить
Ната Игнатова 16 июня 2025, 08:34
Оценка
Фильм очень понравился!!! Ходили с подругой, мы в восторге! Отдохнули душой)
Сюжет интересный и неожиданный. Ну конечно это романтика-романтика, которой в обычной жизни так не хватает. В картине есть сцены, казалось бы, с обычными поцелуями, но сняты они так тонко, изящно и чувственно! Игра актеров на высоте.
Спасибо за отличный фильм - у нас получилась хорошая перезагрузка! Любите и будьте любимыми, цените приятные моменты своей жизни, смело двигайтесь к своим мечтам!
16 июня 2025, 08:34 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:22
в ответ на сообщение Ната Игнатова от 16 июня 2025, 08:34
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 июня 2025, 18:22 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:23
в ответ на сообщение User от 14 июня 2025, 00:43
Рады, что зашло! Такие фильмы — как объятие на экране 💫🫶
30 июня 2025, 18:23 Ответить
ikolmogorova 12 сентября 2025, 20:57
Оценка
Предлагаю вашему вниманию красивую романтическую сказку для взрослых, жанр который сейчас не так уж часто встретишь на экранах, всё больше боевиков и ужастиков.
Эту красивую историю по мотивам романа испанской писательницы Элии Барсело «Секрет ювелира» поставила испанская режиссер Ольга Осорио с главным Мачо Испании в главной роли Марио Касас.
«Память сердец» (2025) поначалу может показаться стандартной мелодрамой, но сюжет неожиданно делает фантастический, в прямом и переносном смысле, твист и закручивает его весьма интересным образом.
Это рассказ о любви, которая преодолевает время: Главный герой Хуан Пабло — ювелир, едущий на выставку своих работ в Нью-Йорк и чтобы решить некоторые вопросы с недвижимостью по пути заезжает в провинциальный городок Виласанта, где прошла его молодость и
где он впервые влюбился в удивительную женщину Селию.
Хуан Пабло вспоминает всё, что с ней связано.
По сюжету события происходят в трёх временных отрезках и поэтому главных героев играют разные актеры.
Взрослого Хуана Пабло играет харизматичный красавец Марио Касас, хорошо знакомый по фильму «Три метра над уровнем неба», а юного — Энцо Оливер.
Роль Селии в молодости исполнила очаровательная Зои Льенас-Бонафонте, а в более старшем возрасте — Мишель Дженнар («Изабелла», «Берлин»). Все актёры играют очень тонко, без единой фальшивой ноты.
Великолепно и музыкальное оформление фильма, в котором звучит чувственная румба «Компромисс» испано-кубинского певца Антонио Мачин.
А от пейзажей и архитектуры провинциальной Испании, красивых актеров в элегантных нарядах получаешь эстетическое наслаждение.
Несмотря на несколько сюрреалистичный сюжет, который запутал в причудливый комок судьбы героев, фильм мастерски передаёт атмосферу их внутренней драмы, ценности личных чувств и воспоминаний и то, что за свои желания стоит бороться...
Фильм снят в тёплых тонах — залит солнечным светом и словно согрет всеобъемлющей любовью главных героев. По словам режиссёра Ольги Осорио, её главной целью было — «согреть сердца зрителей и подарить им мечту и веру в лучшее». Думаю, что она с этой задачей чудесно справилась!
12 сентября 2025, 20:57 Ответить
7.1 Память сердец
Память сердец драма, мелодрама, 2025, Испания
