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Преступить черту Преступить черту
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Cross The Line / No matarás

Преступить черту, 2020

2020 / Испания
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Напряженный триллер с Марио Касасом об одной бессонной ночи.
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Парень по имени Дэни встречает девушку, которая превратит его жизнь в ад.

Барселона,  2019 год.  Дэни — застенчивый молодой человек, который работает в туристическом агентстве. Спокойная жизнь весьма дружелюбного парня с хорошими манерами резко меняется после смерти его стареющего отца. В последние годы Дэни посвятил всего себя исключительно уходу за больным отцом, который долгое время тяжело болел. На похоронах сестра Дэни, Лаура, выражает благодарность парню и безуспешно пытается убедить брата сделать, наконец, перерыв и отправиться в долгое путешествие по миру. Решив помочь своему брату и подтолкнуть его, на следующий день Лаура встречает Дэни в его рабочем офисе и, притворяясь любопытным клиентом, интересующимся путешествием, вынуждает купить онлайн-билет. Она считает, что это важный шаг для того, чтобы начать новую жизнь. После всего, что пережил Дэни, он признается себе, что пора вернуться к своей собственной жизни и воплотить мечты в реальность.

В ту же ночь Дэни сидит в баре, и в его голову начинают закрадываться сомнения по поводу кругосветного путешествия. Внезапно его внимание привлекает незнакомая девушка. Ее зовут Мила, она просит его помочь оплатить заказ и жалуется на неудачное свидание. Дэни начинает чувствовать интерес к хрупкой девушке с татуировками. Однако романтика двух молодых людей не сможет продлиться долго. Мила превратит ночь их встречи в настоящий кошмар. Женщина завлекает Дэни в незабываемый вечер, в котором не будет ничего приятного, а только жестокость и смертельная опасность. Теперь размеренная жизнь Дэни принимает драматический оборот.  

 

Фильм «Преступить черту» был представлен в качестве специального показа в официальной секции 53-го Международного фестиваля фантастических фильмов в Каталонии в Ситжесе.

Режиссером картины выступил Давид Виктори, «Преступить черту» — его второй фильм.

Критики назвали картину настоящей оргией насилия, адреналина и нервозности. Всего этого Давид Виктори смог достичь благодаря сценарию, написанному режиссером вместе с Кларой Виолой и Хорди Вальехо. Сценарист Хорди Вальехо также была соавтором сценария для дебютного полнометражного фильма барселонского режиссера Давида Виктори.

Чтобы зритель мог почувствовать то же самое, что и главный герой, Давид Виктори использует интенсивное освещение с кроваво-красными оттенками и оглушительную музыку, которая практически не утихает.

Роль Дэни досталась испанскому актеру Марио Касасу. Он известен своими работами в лентсх «Невидимый гость», «Три метра над уровнем неба», «Пальмы в снегу», а также в сериалах «Ковчег» и «Влечение».

Роль Милы сыграла актриса Милена Смит, для которой она стала дебютной работой в полнометражном фильме.

После смерти отца Дани, решив изменить свою жизнь, планирует отправиться в кругосветное путешествие. Накануне поездки судьба сводит его с загадочной и чувственной красавицей Милой. Но романтическая идиллия оборачивается кошмаром. В отношения влюбленных вторгается, сжигаемый ревностью, бывший возлюбленный Милы. Встреча, которая грозила Дани смертельной опасностью, приводит к шокирующим для самого героя  последствиям…

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 декабря 2020
Премьера онлайн 5 марта 2021
Премьера в мире 10 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Давид Виктори
Давид Виктори
В ролях
Марио Касас
Марио Касас
Виктор Соле
Виктор Соле
Милена Смит
Милена Смит
Фернандо Валдивьесо
Фернандо Валдивьесо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Преступить черту 3 постера
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Преступить черту смотреть онлайн

Преступить черту
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Дани (Марио Касас) после променада за сигаретами длиной в несколько минут возвращается домой. Он находит отца мертвым. После похорон мужчина не намерен брать отпуск или хотя бы пару отгулов. Наоборот, Дани рассчитывает загрузить себя на работе сменами донельзя, лишь бы отвлечься и пройти через этот период поскорее. Его сестра Лаура (Элизабет Ларена) покупает брату билет в кругосветное путешествие, понимая, что без небольшого «побега» тот, без сомнений, свихнется на своей работе.…
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саундтрек фильма Преступить черту
Кадры из фильма Все кадры
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