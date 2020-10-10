Преступить черту, 2020

Парень по имени Дэни встречает девушку, которая превратит его жизнь в ад.

Барселона, 2019 год. Дэни — застенчивый молодой человек, который работает в туристическом агентстве. Спокойная жизнь весьма дружелюбного парня с хорошими манерами резко меняется после смерти его стареющего отца. В последние годы Дэни посвятил всего себя исключительно уходу за больным отцом, который долгое время тяжело болел. На похоронах сестра Дэни, Лаура, выражает благодарность парню и безуспешно пытается убедить брата сделать, наконец, перерыв и отправиться в долгое путешествие по миру. Решив помочь своему брату и подтолкнуть его, на следующий день Лаура встречает Дэни в его рабочем офисе и, притворяясь любопытным клиентом, интересующимся путешествием, вынуждает купить онлайн-билет. Она считает, что это важный шаг для того, чтобы начать новую жизнь. После всего, что пережил Дэни, он признается себе, что пора вернуться к своей собственной жизни и воплотить мечты в реальность.

В ту же ночь Дэни сидит в баре, и в его голову начинают закрадываться сомнения по поводу кругосветного путешествия. Внезапно его внимание привлекает незнакомая девушка. Ее зовут Мила, она просит его помочь оплатить заказ и жалуется на неудачное свидание. Дэни начинает чувствовать интерес к хрупкой девушке с татуировками. Однако романтика двух молодых людей не сможет продлиться долго. Мила превратит ночь их встречи в настоящий кошмар. Женщина завлекает Дэни в незабываемый вечер, в котором не будет ничего приятного, а только жестокость и смертельная опасность. Теперь размеренная жизнь Дэни принимает драматический оборот.