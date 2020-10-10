Преступить черту, 2020

Парень по имени Дэни встречает девушку, которая превратит его жизнь в ад.
Барселона, 2019 год. Дэни — застенчивый молодой человек, который работает в туристическом агентстве. Спокойная жизнь весьма дружелюбного парня с хорошими манерами резко меняется после смерти его стареющего отца. В последние годы Дэни посвятил всего себя исключительно уходу за больным отцом, который долгое время тяжело болел. На похоронах сестра Дэни, Лаура, выражает благодарность парню и безуспешно пытается убедить брата сделать, наконец, перерыв и отправиться в долгое путешествие по миру. Решив помочь своему брату и подтолкнуть его, на следующий день Лаура встречает Дэни в его рабочем офисе и, притворяясь любопытным клиентом, интересующимся путешествием, вынуждает купить онлайн-билет. Она считает, что это важный шаг для того, чтобы начать новую жизнь. После всего, что пережил Дэни, он признается себе, что пора вернуться к своей собственной жизни и воплотить мечты в реальность.
В ту же ночь Дэни сидит в баре, и в его голову начинают закрадываться сомнения по поводу кругосветного путешествия. Внезапно его внимание привлекает незнакомая девушка. Ее зовут Мила, она просит его помочь оплатить заказ и жалуется на неудачное свидание. Дэни начинает чувствовать интерес к хрупкой девушке с татуировками. Однако романтика двух молодых людей не сможет продлиться долго. Мила превратит ночь их встречи в настоящий кошмар. Женщина завлекает Дэни в незабываемый вечер, в котором не будет ничего приятного, а только жестокость и смертельная опасность. Теперь размеренная жизнь Дэни принимает драматический оборот.
Фильм «Преступить черту» был представлен в качестве специального показа в официальной секции 53-го Международного фестиваля фантастических фильмов в Каталонии в Ситжесе.
Режиссером картины выступил Давид Виктори, «Преступить черту» — его второй фильм.
Критики назвали картину настоящей оргией насилия, адреналина и нервозности. Всего этого Давид Виктори смог достичь благодаря сценарию, написанному режиссером вместе с Кларой Виолой и Хорди Вальехо. Сценарист Хорди Вальехо также была соавтором сценария для дебютного полнометражного фильма барселонского режиссера Давида Виктори.
Чтобы зритель мог почувствовать то же самое, что и главный герой, Давид Виктори использует интенсивное освещение с кроваво-красными оттенками и оглушительную музыку, которая практически не утихает.
Роль Дэни досталась испанскому актеру Марио Касасу. Он известен своими работами в лентсх «Невидимый гость», «Три метра над уровнем неба», «Пальмы в снегу», а также в сериалах «Ковчег» и «Влечение».
Роль Милы сыграла актриса Милена Смит, для которой она стала дебютной работой в полнометражном фильме.
После смерти отца Дани, решив изменить свою жизнь, планирует отправиться в кругосветное путешествие. Накануне поездки судьба сводит его с загадочной и чувственной красавицей Милой. Но романтическая идиллия оборачивается кошмаром. В отношения влюбленных вторгается, сжигаемый ревностью, бывший возлюбленный Милы. Встреча, которая грозила Дани смертельной опасностью, приводит к шокирующим для самого героя последствиям…