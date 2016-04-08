«Пальмы в снегу»: Рецензия Киноафиши

История о любви вне времени

На экраны вышли «Пальмы в снегу» испанца Фернандо Молины, хорошо известного по другой своей работе «Три метра над уровнем неба». Главную роль режиссер доверил Марио Касасу, с которым работал не раз. К «Трем метрам» можно относиться по-разному, однако, пожалуй, лучшее, что можно сделать, – оценивать «Пальмы в снегу» безотносительно этой картины. Потому что качественно новая лента от фильма для подростков стоит действительно далеко. Авторам удалось уйти от излишней сентиментальности, что в жанре мелодрамы равносильно почти чуду, и разбавить любовные переживания героев жизненным материалом. В сущности, рассказана не одна история, а несколько.

Кадр из фильма «Пальмы в снегу» Сам сюжет нелинеен и то и дело перебрасывает зрителя из современности, где девушка по имени Кларенс (Адриана Угарте) пытается разгадать тайны собственного отца, в середину прошлого века, где рассказывается история жизни ее дяди Киллиана (Марио Касас). Основное же действие происходит на одном из островов Экваториальной Гвинеи в 1950-е годы, когда Испания еще переживает колониальный опыт. Именно здесь начнется полная преград история любви прибывшего на плантацию Киллиана и местной женщины Бисилы (Берта Васкес). Вокруг героев разворачиваются и другие события: противостояние плантаторов-испанцев и рабов-гвинейцев вот-вот выльется в конфликт, и колония может обрести независимость…

Кадр из фильма «Пальмы в снегу» Невозможно отнести политический контекст только к фону для истории любви главного героя. Скорее, эти линии настолько переплелись, что их существование в отдельности было бы немыслимо. К примеру, авторы постарались воспроизвести быт и нравы колонии, поэтому на экране возникают и моменты жестокого наказания плетью, и разгульные вечеринки приезжих, и сцены насилия белых над местными девушками, – и сами гвинейцы, которые больше не готовы мириться с подобным положением дел. Такую картину видит только приехавший из снежных испанских гор герой – и поначалу теряется, потому что не видит ни будущего для колонии, ни своего места в мире.

Кадр из фильма «Пальмы в снегу» Марио Касасу, чтобы сыграть эту потерянность, нужно было во что бы то ни стало уйти от прилипшего к нему образа рефлексирующего красавца с накачанными мышцами – и надо признать, что у него получилось. В этой роли мы увидим другого актера, повзрослевшего, немного грустного и скромного. Его партнерша Берта Васкес (раньше у нее не было заметных работ) – еще одна находка фильма и полное олицетворение сил природы, духов и традиций, которым гвинейцы придают огромное значение. При этом сама природа – зеленые леса, реки, водопады и океан – действует умиротворяюще, и фильм, каким бы пронзительным ни был сюжет, оставляет светлое впечатление. Оно позволяет почувствовать главный лейтмотив – любовь вне времени и связь между по-настоящему близкими людьми.

В прокате с 7 апреля 2016 года. Расписание и покупка билетов на фильм «Пальмы в снегу»

Александра Подольникова