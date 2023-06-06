Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона»

Потоковый сервис Netflix представил трейлер напряженного апокалиптического хоррора «Птичий короб: Барселона», являющегося спин-оффом одноименной ленты с Сандрой Буллок. В представленном ролике продемонстрирована общая стилистика и бегло показаны центральные персонажи, но по части сюжета никаких принципиально новых подробностей видео не раскрывает.

Ведущие роли в ответвлении сыграли Марио Касас («Три метра над уровнем неба»), Джорджина Кэмпбелл («Варвар»), Алехандра Ховард («Явление»), Диего Кальва («Вавилон») и Леонардо Сбаралья («Дикие истории»). Режиссерами и сценаристами выступили Давид Пастор и Алекс Пастор, создатели пандемийного триллера с Крисом Пайном «Носители». Как и оригинальная лента, долгое время являвшаяся самым просматриваемым фильмом Netflix, новый проект вдохновлен творчеством писателя Джоша Малермана.

Действие разворачивается в Барселоне параллельно с событиями, показанными в оригинальной картине. В центре повествования — Себастьян (Касас) и его дочка Анна (Ховард), пытающиеся выжить в стремительно меняющемся мире. После того как загадочная угроза уничтожает большую часть населения планеты, в надежде на спасение персонажам приходится вслепую бороздить по опустившим улицам. Так они знакомятся с другими уцелевшими, после чего решают все вместе сбежать из города.

Премьера «Птичьего короба: Барселона» состоится на Netflix 14 июля.