Ужас достигает новых высот в трейлере хоррора «Птичий короб: Барселона»

Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер апокалиптического хоррора «Птичий короб: Барселона» — спин-оффа одноименного хита с Сандрой Буллок, долгое время являвшегося самым популярным оригинальным фильмом стримера. В отличие от тизера, выпущенного в начале этого месяца, в новом ролике уже полноценно освещаются сюжет и персонажи.

Действие происходит в Испании параллельно с событиями, показанными в оригинальном фильме. Главные герои — Себастьян и его дочь Анна. Они пытаются выжить в изменившемся мире, где из-за загадочных сущностей люди совершают самоубийства, если открывают рядом с ними глаза. Единственный способ выжить — избегать зрительного контакта. В надежде выбраться они объединяются с горсткой союзников, после чего все вместе решают найти более безопасную местность.

В актерский состав вошли Марио Касас («Три метра над уровнем неба»), Джорджина Кэмпбелл («Варвар»), Диего Кальва («Вавилон»), Алехандра Ховард («Явление») и Леонардо Сбаралья («Дикие истории»). Авторами сценария и режиссерами выступили постановщики триллера «Носители» Давид Пастор и Алекс Пастор. По словам создателей, в предстоящей картине ставки будут еще выше, чем исходном фильме. В основу лег роман Джоша Малермана «Мэлори».

Премьера «Птичьего города: Барселона» состоится 14 июля.