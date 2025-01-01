Меню
Киноафиша Персоны Лоуренс Оливье Награды

Награды и номинации Лоуренс Оливье

Laurence Olivier
Награды и номинации Лоуренс Оливье
Оскар 1979 Оскар 1979
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1949 Оскар 1949
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1947 Оскар 1947
Honorary Award
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1977 Оскар 1977
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1973 Оскар 1973
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1966 Оскар 1966
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1961 Оскар 1961
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1957 Оскар 1957
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1941 Оскар 1941
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1940 Оскар 1940
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1983 Золотой глобус 1983
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1977 Золотой глобус 1977
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1949 Золотой глобус 1949
Best Actor
Победитель
Золотой глобус 1980 Золотой глобус 1980
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотой глобус 1973 Золотой глобус 1973
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1961 Золотой глобус 1961
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Lead Actor in a Special Program - Drama or Comedy
Победитель
Primetime Emmy Awards 1973 Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Победитель
Primetime Emmy Awards 1960 Primetime Emmy Awards 1960
Outstanding Single Performance by an Actor (Lead or Support)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Best Lead Actor in a Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970 Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968 Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Dramatic Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая мужская роль
Номинант
 Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best British Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948 Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1946 Венецианский кинофестиваль 1946
Feature Films
Победитель
Золотая малина 1983 Золотая малина 1983
Худшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 1981 Золотая малина 1981
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Берлинале 1956 Берлинале 1956
Международная премия
Победитель
