Персоны
Лоуренс Оливье
Награды
Награды и номинации Лоуренс Оливье
Laurence Olivier
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Лоуренс Оливье
Оскар 1979
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1949
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1947
Honorary Award
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1977
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1973
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1966
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1961
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1957
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1941
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1940
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1983
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1977
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1949
Best Actor
Победитель
Золотой глобус 1980
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Lead Actor in a Special Program - Drama or Comedy
Победитель
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Победитель
Primetime Emmy Awards 1960
Outstanding Single Performance by an Actor (Lead or Support)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Lead Actor in a Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Dramatic Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая мужская роль
Номинант
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best British Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1946
Feature Films
Победитель
Золотая малина 1983
Худшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 1981
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Берлинале 1956
Международная премия
Победитель
