Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Джек Леммон
Награды
Награды и номинации Джек Леммон
Jack Lemmon
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Награды
Награды и номинации Джек Леммон
Оскар 1974
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1956
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1983
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1981
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1980
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1963
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1961
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1960
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1982
Лучший актер
Победитель
Каннский кинофестиваль 1979
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1994
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1991
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1973
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1961
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1960
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1998
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1969
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1966
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Победитель
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best Foreign Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Foreign Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best Foreign Actor
Номинант
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Special Volpi Cup
Победитель
Special Volpi Cup
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1992
Лучший актер
Победитель
Best Actor
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Берлинале 1996
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1990
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Берлинале 1981
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
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