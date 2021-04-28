«Митчеллы против Машин»: Рецензия Киноафиши

Единственное, о чем с некоторых пор может думать юная Кэти Митчелл, – это поступление в Калифорнийскую школу кино, учеба в которой приблизит девочку к исполнению своей мечты стать режиссером. Однако ее отец, с которым у Кэти множество разногласий, без ведома дочери возвращает ее авиабилет и предлагает отвезти девочку в колледж через всю страну на автомобиле. Их семейное путешествие превращается в череду неудач, а тем временем в Кремниевой долине против разработчика искусственного интеллекта PAL Марка Боумана восстают все его создания – от «старенького» смартфона до сверхтехнологичных роботов-помощников. Они с легкостью берут в плен все человечество, но Митчеллам удается избежать этой судьбы, и теперь спасение мира лежит на плечах их едва функционирующей семьи.

«Митчеллы против машин» сочетает в себе супергеройское кино и уморительную сатиру на сегодняшнее digital-общество, которое рухнет, если отключить его от Интернета даже на пару минут. Основная прелесть картины заключается в том, что за героизм тут отвечают не миллиардеры, сорящие деньгами, и не мускулистые парни в обтягивающих трико с щитами и молотами наперевес, а совершенно обычные люди – рядовая семья, которая еще вчера ругалась из-за сломанного ноутбука. Их суперсилы – это их странности, будь то страстное увлечение динозаврами, как у брата Кэти Аарона, или необходимость всегда иметь при себе отвертку, как у ее отца. Уверенная в том, что у ее семьи нет ничего, кроме слабостей, Кэти надеется от нее сбежать, но выходит ровно наоборот: во время восстания машин ее родные окажутся единственными, кто сможет помочь ей не только восстановить прежний порядок вещей, но и вернуть ее будущее.

Митчеллы против Машин

Режиссеры (и по совместительству сценаристы) Майкл Рианда и Джефф Роу остроумно обыграли жанровые клише супергеройского фильма. Когда зловеще ухмыляющаяся с экрана смартфона PAL просит Кэти назвать ей хотя бы одну причину для спасения человечества, та под проникновенную музыку выдает ей замусоленный аргумент про «силу любви», на что PAL отвечает включением «спящего режима». В «Митчеллах против машин» население Земли не противостоит новой угрозе, не объединяется против общего врага и не бежит в атаку, а добровольно сдается, услышав заветные слова «бесплатный Wi-Fi». Это супергеройское кино, но с поубавленным пафосом, очень приземленное, а оттого и увлекательное. В его повествование вплетается довольно мрачная ирония на тему того, что современный мир давно отказался от своих свобод в пользу масок, фильтров и челленджей в соцсетях, но делается это не настолько очевидно, чтобы зритель просидел весь фильм с ощущением полной безнадежности. Рианда и Роу не менторствуют, а как бы намекают на то, что правда находится где-то посередине – между многочасовым пребыванием в сети и полным digital-аскетизмом.

Довольно реалистично в фильме показана динамика отношений в практически любой семье: одни постоянно ругаются, другие пытаются их утихомирить, все говорят друг другу то, что остальные хотят услышать, лишь бы добиться своего. Ирония в том, что Кэти считает свою семью слабой, хотя в действительности у каждого из ее родственников есть сильные стороны, просто прежде Митчеллам не приходило в голову объединить их, ведь двигаться в одном направлении вместе проще, чем в разные стороны. В противовес им в мультике есть другая семья – идеальные Поузи, которые в жизни выглядят такими же безупречными, как на снимках в Instagram их модной мамы. Но и те при всей своей слаженности и одинаковости быстро попадают в плен к PAL.

Митчеллы против Машин

«Митчеллы против машин» – один из тех мультфильмов, которые одинаково интересны детям (особенно близким к подростковому возрасту) и их родителям. Первые легко узнают в Кэти себя и наверняка получат удовольствие от пестрой анимации, в которой нашлось место комиксам и YouTube-специфике, что неудивительно, ведь среди продюсеров фильма оказались люди, работавшие над оскароносным «Человеком-пауком: Через вселенные». Для взрослых в мультфильме разбросана масса референсов к «Безумному Максу», «Убить Билла» и «Рассвету мертвецов», а также немало комичных моментов, связанных с обретением роботами эмоционального интеллекта или еще вчера всемогущим CEO корпорации, сегодня раскаивающимся в халатном обращении с персональной информацией своих клиентов. Это очень уютное кино для семейного просмотра.