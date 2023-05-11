Третий сезон «Праведных Джемстоунов» получил дату премьеры и первый тизер

Телеканал HBO анонсировал дату премьеры и выпустил первый тизер третьего сезона комедийного сериала «Праведные Джемстоуны». Продолжение шоу выйдет на экраны 18 июня.

К главным роям в новых сериях вернулись Дэнни Макбрайд («Аризона»), Эди Паттерсон («Виновный»), Адам Дивайн («Волшебный лагерь») и Джон Гудман («Большой Лебовски»), к которым также присоединился Стив Зан («Белый лотос»).

Шоу повествует о семье богатых и избалованных проповедников Джемстоунов, расточительная жизнь которых совсем не соответствует религиозным идеалам. Согласно официальному синопсису третьего сезона, в продолжении «младшее поколение Джемстоунов наконец реализует свою давнюю мечту и берет контроль над Церковью. Однако, добравшись до власти, герои понимают, что вести за собой людей гораздо сложнее, чем им казалось, и что их экстравагантный образ жизни обходится семье очень дорого».

Разработкой третьего сезона руководит Макбрайд, выступающий сценаристом и исполнительным продюсером проекта. Ранее в интервью Variety он заявил, что новые серии посвящены исследованию «странного мира Джемстоунов», а также глубокому погружению в историю этой семьи, которое обернется «встречей с новыми персонажами из прошлого и настоящего Джемстоунов».